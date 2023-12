Por que Pelé usou a camisa 10 na Copa de 1958? Veja história da pergunta de R$ 1 milhão

Que número Pelé usou na camisa durante a Copa do Mundo de 1958, na Suécia? Esta foi a pergunta que garantiu o prêmio de R$ 1 milhão à jornalista pernambucana Jullie Dutra, neste domingo (10), no programa "Domingão do Huck". Ela ganhou ao responder 10 e se tornou a primeira vencedora do quadro "Quem Quer Ser um Milionário".

Reservada tradicionalmente aos atacantes do time titular, o Rei do Futebol acabou ganhando a camisa 10 logo na estreia dele na competição. Na época, Pelé chegou a nem participar de alguns jogos, mas mesmo assim vestiu o número.

No entanto, como detalha a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Pelé foi o único jogador da Seleção a usar a "numeração certa" naquela Copa.

Por exemplo, os pontas esquerda e direita, Zagallo e Garrincha, respectivamente, "trocaram números": enquanto o primeiro, que normalmente usava a camisa 11, acabou jogando com a sete, o segundo, atuou com a 11, apesar de jogar tradicionalmente com a sete. Já o goleiro Gilmar defendeu o time com a 3, sendo que a posição costuma ser representada pelo número 1.

A CBF detalha que o motivo pela troca nunca foi devidamente esclarecido, mas há uma versão de que a relação oficial do grupo não foi enviada a tempo à Fifa, que se encarregou, então, de numerar os jogadores aleatoriamente.

"Não sei direito, mas acho que mandaram a numeração que puseram nas nossas malas, com as quais viajamos. Só pode ser essa a explicação, porque, me lembro muito bem, a minha mala tinha o número sete", teorizou Zagallo sobre o possível motivo para a ordem das camisas.

Ao longo da vida, o próprio Pelé chegou a dar algumas versões diferentes para tentar explicar o motivo por trás da camisa 10 naquela copa. Ao Esporte Interativo, ele disse teria sido um sorteio da Fifa que acabou indicando o número para ele. Já à Santos TV, em 2014, ele disse: "Na Copa do Mundo em 1958, na Suécia, fui o décimo atleta brasileiro a ser inscrito. Por causa disso, fui o camisa 10 da seleção em seu primeiro título mundial."