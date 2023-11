Brasil bate a Inglaterra e se classifica para o mata-mata da Copa do Mundo Sub-17

A Seleção Brasileira masculina de futebol superou a Inglaterra por 2 a 1, nesta sexta-feira (17), e garantiu seu lugar nas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-17. Kauã Elias e Da Mata marcaram os gols brasileiros no Jakarta International Stadium, na cidade de Jacarta, na Indonésia.



O resultado deixou o Brasil na segunda colocação do Grupo C, atrás apenas da própria Inglaterra. Os dois times terminaram a fase com seis pontos, assim como o Irã, que ficou em terceiro, desclassificado pelos critérios de desempate (saldo de gols). Nas oitavas, a Seleção Brasileira vai enfrentar o Equador, no dia 20, segunda-feira, às 5h30, pelo horário de Brasília.

O JOGO

Depois de rodar o elenco na goleada de 9 a 0 sobre a Nova Caledônia, o técnico Phelipe Leal retomou a formação titular do Brasil nesta sexta. Assim, escalou a equipe nacional com Phillipe Gabriel; Pedro Lima, Vitor Reis, Da Mata, Esquerdinha; Rayan, Lucas Camilo, Dudu, Sidney, Estevão; Kauã Elias.



O jogo desta sexta foi marcado pelo equilíbrio ao longo dos 90 minutos. O Brasil saiu na frente, com gol de Kauã Elias, aos 42 minutos. O atacante do Fluminense aproveitou rebote, após finalização de Estevão, do Palmeiras. O gol, contudo, não refletiu o que foi o primeiro tempo. Isso porque o goleiro Phillipe Gabriel fez ao menos duas grandes defesas para evitar o empate dos ingleses.



Passado o susto, o Brasil aumentou a vantagem aos 9 minutos da etapa final. Após cruzamento na área, Da Mata nem precisou pular para cabecear. O goleiro inglês Tommy Setford falhou no lance e cedeu o gol à Seleção.

Legenda: Da Mata comemora o segundo gol do Brasil na partida. Foto: Leto Ribas / CBF

Aos 25, a Inglaterra descontou quando o talentoso Joel Ndala, do Manchester City, sofreu falta dentro da área. Ele mesmo cobrou o pênalti e descontou. Depois disso, os ingleses ensaiaram uma pressão, em busca do empate, que eliminaria o Brasil. Mas a defesa nacional conteve o ímpeto do adversário e confirmou a vitória brasileira.