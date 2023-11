Brasil vence Equador no Mundial sub-17 e avança para as quartas de final do torneio

O Brasil venceu o Equador, na manhã dessa segunda-feira (20), na Indonésia, por 3 a 1 em partida inspirada de Estevão, que marcou dois gols. Com o resultado positivo, a Seleção Brasileira avança para as quartas de final do Mundial sub-17 e o Equador se despede da competição.

O JOGO

Na primeira etapa do jogo, logo aos 14 minutos, Kauã Elias foi fundamental na hora de furar a defesa equatoriana e deu o passe para Estevão marcar seu primeiro gol na partida e abrir o placar. O Equador ainda chegou a empatar a partida. Aos 48 minutos, Bermúdez deixou tudo igual após roubada de bola quando o Brasil estava no ataque.

No segundo tempo, derrubado perto da área, Estevão cobrou a falta que sofreu, a bola desviou na barreira e balançou as redes novamente. No final do jogo, aos 44 minutos, Luighi marcou o terceiro e último gol da partida após troca de passes entre Pedro Lima e Lorran.

COMPROMISSOS

O próximo compromisso da Seleção no torneio será na sexta-feira (24), às 9h (de Brasília), contra o vencedor do confronto entre Argentina e Venezuela, que jogam nessa terça-feira (21), às 9h (de Brasília).