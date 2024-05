Marcelo Cabo avalia desafios do Floresta na Série C e projeta duelo contra o Remo: 'jogo difícil'

Novo técnico do Floresta, Marcelo Cabo chegou para substituir Felipe Surian. O treinador, apresentado na última quinta-feira, retorna ao futebol cearense com o desafio de recuperar a equipe na Série D do Brasileiro. Com pouco tempo para implementar ideias e treinar, o primeiro desafio será diante do Remo, neste domingo (12), pela Série C.

"É um jogo bem difícil. Costumo dizer que não é um jogo de três pontos. É um jogo de seis pontos. São duas equipes que estão buscando o primeiro êxito dentro da competição e a gente tem que ser muito assertivo. É um momento que a gente precisa trabalhar bastante para que a gente possa reverter esse momento", ressaltou o novo técnico do Lobo da Vila Manoel Sátiro.

O Floresta é o último da tabela da Série C. Em três jogos, a equipe não somou nenhum ponto. O grupo enfrenta o vice-lanterna, o Remo, a partir das 19 horas (de Brasília), fora de casa. Marcelo Cabo reforça os objetivos do trabalho dele no clube.

“Sabemos que a situação não é confortável, incomoda a todos dentro do clube, mas estamos no início da competição. Temos a convicção que vamos dar a volta por cima. É bom entender e saber que a gente precisa cumprir metas e etapas. A primeira meta que a gente tem é sairmos dessa situação incômoda, que é a zona de rebaixamento. Depois que a gente sair, vamos buscar outro objetivo que é a classificação", finalizou o treinador.