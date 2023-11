Brasil perde para Argentina e dá adeus ao sonho do bicampeonato na Copa do Mundo Sub-17

O Brasil está eliminado da Copa do Mundo Sub-17. Nesta sexta (24), a Seleção Brasileira enfrentou a Argentina, no Estádio Internacional de Jacarta, pelas quartas de final da competição, e foi goleada por 3 a 0. Echeverri, jogador do River Plate, marcou os três gols argentinos e foi o grande nome do jogo.

O camisa 10 da Argentina teve uma atuação de gala e mostrou o porquê de ser uma das maiores joias do seu país e um dos destaques do campeonato. Aos 27 minutos do primeiro tempo, ele abriu o placar com um chute desviado na zaga. Já na segunda etapa, aos 12, o meia driblou dois defensores brasileiros, marcando em uma jogada individual, e, aos 25, completou o placar depois de driblar o goleiro.

O resultado leva os 'hermanos' para a semifinal, onde vão enfrentar a Alemanha e acaba com o sonho brasileiro de conquistar o bicampeonato, depois de ter vencido em 2019. A Argentina busca sua primeira final e seu primeiro título na história do torneio.