Tite confirma volta de Neymar contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final

Na última coletiva antes do confronto pelas oitavas de final, o treinador Tite confirmou, neste domingo (4), que o atacante Neymar irá para a partida. O treino de apronto será fundamental para definir a condição de jogo do craque brasileiro contra a Coreia do Sul.

Ao lado do capitão Thiago Silva e do auxiliar técnico César Sampaio, o treinador brasileiro destacou que o jogador será reavaliado para o confronto que acontece na segunda-feira (5), no estádio 974.

Foco total nas oitavas de final! Começamos a nossa preparação para o jogo contra a Coreia do Sul



Segunda-feira contamos com a nossa torcida para dar mais um passo pela sexta ⭐️



📸 Leandro Lopes e Lesley Ribeiro/CBF TV pic.twitter.com/cECWecJss6 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 3, 2022

Tite Treinador da Seleção Brasileira "Em relação ao Neymar, ele vai treinar hoje e, em treinando, vai estar no jogo. Vou esperar o treino. Não gosto de antecipar para não passar uma informação que não seja verdadeira. Quero credibilidade. Ele vai treinar, estando bem, vai para o jogo", ponderou Tite.

Legenda: Neymar ficou de fora da partida contra Camarões, quando foi substituído por Fred Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Neymar voltou aos treinos com bola junto ao restante do elenco. O camisa 10 sofreu lesão no tornozelo na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Sérvia, na estreia do Mundial. A lesão tirou o craque contra a Suíça e Camarões, pela fase de grupos.

Ao final da coletiva, questionado se poderia utilizar a mesma equipe que jogou contra a Sérvia, Tite confirmou que sim, pode acontecer a mesma escalação diante dos coreanos.

LESÃO DE GABRIEL JESUS

Após especulação nas redes sociais de que Gabriel Jesus já estava com lesão no Arsenal, antes do embarque para o Catar, Tite foi categórico ao rechaçar o rumor.

"Não pode ecoar ali fora coisas que são mentiras. que é do mal, que é de quem quer fazer o ruim para os outros. Em nenhum momento aqui na Seleção nós pagamos preço de vitória por saúde de atleta. O Arsenal tem um departamento médico, nós temos um departamento médico, nós temos responsabilidade pessoal, nós ética", colocou o treinador.

AVALIAÇÃO DO TRABALHO

A derrota por Camarões foi sentida por todo o elenco, que soube absorver o golpe, analisou o comandante brasileiro. Além disso, Tite observou que a comissão técnica conseguiu fazer melhor leitura sobre o momento de cada jogador.

"[Estou] em paz, por saber que estamos todos, hoje, melhor preparados em função dessa sequência, inclusive com a derrota contra Camarões, como foi colocado, e de todos atletas. Quem ficou fora está mais descansado para o jogo [diante da Coreia] e quem jogou, e jogou bem, está mais confiante, e quem jogou, mas não jogou bem, vai ter a oportunidade de melhorar e preparar", avaliou Tite.

ÚLTIMO TREINO

A Seleção Brasileira realiza a última atividade às 12h (horário de Brasília), deste domingo, antes do confronto decisivo contra a Coreia do Sul. O momento será de avalaiação de outros jogadores que seguem sendo observados pelo departamento médico, são os casos de Danilo e Alex Sandro, além de Neymar.