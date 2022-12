Gabriel Jesus e Alex Telles estão fora da Copa do Mundo do Catar após lesões constatadas

A Seleção Brasileira tem grandes baixas para o restante da Copa do Mundo do Catar. Durante a derrota para Camarões, dois atletas da Amarelinha saíram por contusão: Alex Telles e Gabriel Jesus.

E após exames, a notícia não foi a que todos esperavam. Gabriel Jesus e Alex Telles não vão se recuperar a tempo de problemas no joelho e estão fora do Mundial.

O lateral-esquerdo do Sevilla pode ter de passar até por cirurgia. Já Gabriel Jesus precisaria de 2 a 3 semanas para se recuperar totalmente, invibializando a participação dele no torneio. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Cahê Mota, do ge.globo.

Legenda: Neymar se machucou no jogo contra a Suíça Foto: CBF

A CBF divulgou nota oficial sobre a lesão de Jesus e Telles. Confira:

"Conforme anunciado pela CBF após o jogo contra Camarões, os jogadores Alex Telles e Gabriel Jesus passaram por exames na manhã deste sábado (03). Acompanhados pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, eles realizaram uma ressonância magnética no joelho direito que confirmou as lesões e impossibilidade de recuperação a tempo de participar da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. O coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, está em contato com os diretores esportivos de Arsenal e Sevilla para definir se Alex Telles e Gabriel Jesus continuam com o elenco em Doha para continuidade do tratamento ou se retornam aos seus clubes".

Expectativa por Neymar e Danilo

Após a derrota contra os camaroneses, cresceu o apelo pela presença de Neymar e Danilo nos próximos jogos da Seleção, além de Alex Sandro, que, agora, torna-se a única opção de Tite para a lateral esquerda.

Imagens divulgadas pela CBF mostraram evolução no tratamento dos três atletas, com Danilo sendo o jogador mais avançado no tratamento. Neymar voltou a treinar de tênis, mas ainda faz trabalhos na academia.

Neste sábado (3), a Seleção Brasileira treina e o dia é considerado como essencial para saber se os três atletas reunirão condições de jogo para segunda (5).

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul, na segunda (5), às 16h, no Estádio 974. É o ínicio da mata-mata da competição. Quem perder volta para casa.