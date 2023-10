Neymar pode alcançar marca histórica contra a Venezuela; veja números

Diante da Venezuela às 21h30 desta quinta-feira (12), Neymar pode se tornar o primeiro jogador a marcar pela seleção brasileira em todos os adversários das Eliminatórias da Copa do Mundo Sul-Americanas.

O brasileiro já atuou diante da equipe venezuelana em duas oportunidades, sendo as duas pela Copa América (2011 e 2021). O atleta marcou em uma oportunidade. Pelas eliminatórias o camisa 10 enfrenta pela primeira vez a Venezuela e, caso marque, escreve mais uma história com a amarelinha.

Neymar nas Eliminatórias

O time que Neymar mais balançou as redes na competição foi o Peru, com quatro gols tomados em cinco jogos. Contra a Bolívia o brasileiro marcou três vezes. Uruguai, Equador e Paraguai estão com o mesmo número de gols sofridos (2). Por fim temos a rival, Argentina, além de Colômbia e Chile, com apenas um gol de Neymar em cada.

Maior artilheiro do Brasil

Com 79 gols em jogos oficiais, Neymar assume o posto de maior artilheiro da seleção brasileira. Além de ser o máximo goleador em partidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas, com 16 tentos.

Nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 é o jogador que mais participou de gols na competição (4). É também o que tem mais minutos em campo (180)

Brasil na competição

A seleção brasileira tem o melhor ataque da atual competição, com seis gols. O Brasil está em primeiro lugar, com seis pontos em dois jogos.

Legenda: Neymar pode alcançar marca histórica contra a Venezuela Foto: Vitor Silva/CBF

A equipe de Fernando Diniz tem a oportunidade, diante da Venezuela na Arena Pantanal, em Cuiabá, de melhorar ainda mais os números conquistados até aqui.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto