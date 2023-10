Copa do Mundo de 2030 será na Espanha, Portugal e Marrocos, mas com jogos iniciais na América do Sul

A Copa do Mundo de 2030 será disputada em três continentes pela primeira vez. Espanha, Portugal e Marrocos vão sediar o evento, mas o jogo de abertura será em Montevidéu, no Uruguai. A escolha é uma homenagem à primeira edição do Mundial, que ocorreu em 1930. No entanto, Argentina e Paraguai também vão receber disputas da primeira rodada.

A decisão foi anunciada pelo Conselho da Fifa nesta quarta-feira (4). Em comunicado, a entidade informou que "concordou por unanimidade" que a candidatura única para sediar o Mundial seria a dos três países (Portugal, Espanha e Marrocos).

Depois dos jogos na América do Sul, os outros jogos da disputa serão entre países da Europa e da África. Em 2024, as três sedes principais serão confirmadas no Congresso da Fifa. Outra decisão aprovada por unanimidade foi a dos primeiros jogos serem na América do Sul.

"Num mundo dividido, a Fifa e o futebol estão se unindo. O Conselho da Fifa, representando todo o mundo do futebol, concordou por unanimidade em comemorar o centenário da Copa do Mundo, cuja primeira edição foi disputada no Uruguai em 1930, da forma mais adequada. Como resultado, uma celebração acontecerá na América do Sul e três países sul-americanos - Uruguai, Argentina e Paraguai - organizarão uma partida cada na Copa do Mundo de 2030. A primeira dessas três partidas será, obviamente, disputada no estádio onde tudo começou, no mítico Estádio Centenário de Montevidéu, justamente para comemorar a edição centenária da Copa do Mundo", destacou Gianni Infantino, presidente da Fifa.

A Copa do Mundo de 2030 será disputada por 48 seleções e 104 partidas disputadas. Assim, com o anúncio feito pela entidade, Argentina, Paraguai, Uruguai, Espanha, Portugal e Marrocos já são países garantidos na competição.