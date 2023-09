CBF quer Fortaleza como cidade-sede em candidatura do Brasil à Copa do Mundo Feminina de 2027

Representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entregaram ao governador Elmano de Freitas o convite oficial para ter a cidade de Fortaleza como cidade-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, caso o Brasil receba o evento. A reunião ocorreu nesta quinta-feira (28). O grupo também visitou a Federação Cearense de Futebol, junto com Élcio Batista, vice-prefeito da capital, e o secretário de Esportes e Lazer do município, Ozires Pontes. Há previsão de uso da Arena Castelão, do Presidente Vargas e do Romeirão.

“Nós temos todo o interesse para fazer o que for necessário para receber esse evento. O futebol pode ser um ótimo propulsor para que nossas mulheres sejam protagonistas. Como movimento cultural, acredito que isso tenha um valor importante”, disse o governador.

"Esse convite é visto por nós com grande alegria. Nosso estado já tem toda uma estrutura pronta para receber a Copa. Para além do futebol, o país sediar este evento é uma ação afirmativa buscando a equidade de gênero. É importante também destacar e promover o protagonismo feminino por meio do esporte", completou a vice-governadora Jade Romero.

Alcino Reis, Secretário Geral da CBF, além de Jacqueline Barros, Coordenadora Geral da Comissão para Candidatura do Brasil, visitaram a entidade. Além do presidente Mauro Carmélio, Francisco Ibiapina, Secretário Municipal de Diretos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, e Christina Brasil, Coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres também participaram do encontro. O grupo também visitou o Estádio Presidente Vargas.

Além da capital cearense, a candidatura do Brasil tem outras nove cidades-sede: Recife e Salvador, no Nordeste; Porto Alegre, no Sul; Manaus, no Norte; Cuiabá e Brasília, no Centro-Oeste; Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, no Sudeste.

“Com o apoio do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que sempre fortalece o futebol nordestino e da Prefeitura Municipal de Fortaleza que nos dá essa condição de recebermos um evento mundial, esperamos que sejamos escolhidos, pois a realização de uma Copa do Mundo Feminina em solo cearense teria uma grande importância para nosso estado, pois será um enorme atrativo econômico e social", disse Mauro Carmélio.

A CBF escolheu dez cidades-sedes para a candidatura e visitou cada uma delas para saber se haveria interesse em receber o Mundial de 2027. Com o aceite, a entidade nacional vai oficializar a candidatura. Caso o Brasil seja escolhido, a capital cearense será conteplada com jogos do torneio.

O Brasil oficializou o interesse em sediar o torneio logo após o Mundial de 2023, realizado na Austrália e na Nova Zelândia.