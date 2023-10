Nove anos depois, Luis Suárez volta ao Castelão e é decisivo; relembre passagem anterior

Nove anos depois de pisar no Castelão pela primeira vez, o atacante Luis Suárez voltou ao estádio. Desta vez atuando no futebol brasileiro, o astro uruguaio foi decisivo e garantiu o empate do Grêmio contra o Fortaleza. Aos 34 minutos do segundo tempo, ele recebeu um bom passe de Reinaldo e tocou na saída de Fernando Miguel para balançar as redes e igualar o marcador. Luisito também esteve próximo de marcar logo no início da partida, quando, em uma ótima cobrança de falta, acertou a trave do goleiro tricolor.

Gol de Suárez no empate contra o Fortaleza

Legenda: Atacante ao lado de seus companheiros na partida contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Foto: Thiago Gadelha / SVM

PASAGEM DISCRETA

Em 2014, o uruguaio esteve no maior palco do futebol cearense pela primeira vez para a disputa da Copa do Mundo. O Uruguai enfrentou a Costa Rica na estreia da competição e saiu de campo derrotado por 3 a 1. A passagem do atual camisa 9 do Grêmio foi discreta. Ele sequer entrou em campo e assistiu o revés todo do banco de reservas, já que havia realizado uma cirurgia no joelho esquerdo um mês antes e chegou a correr o risco de ficar de fora do mundial.

Com a derrota na estreia, a Seleção Uruguaia se viu pressionada e Suárez entrou em campo no segundo jogo da 'Celeste' contra a Inglaterra. O "efeito Luisito" foi imediato: o camisa 9 marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre os ingleses. No jogo seguinte, a Copa acabou para ele, já que o atacante foi expulso após morder o zagueiro Chiellini, na vitória do seu país por 1 a 0 sobre a Itália.

Luis Suárez, voltando de cirurgia, estreou na Copa do Mundo de 2014 marcando 2 gols contra a Inglaterra. O segundo, que garantiu a vitória por 2x1, saiu na parte final.

(aí no jogo seguinte, contra a Itália, rolou a mordida no Chiellini)





Adversário do ABC na Copa do Brasil, Luis Suárez vai voltar a Natal-RN 9 anos depois da polêmica mordida em Chiellini na Copa do Mundo de 2014.







Suarez falou da mordida em Chiellini, na Copa de 2014: "No início, não quis aceitar a realidade".



