Camarões x Brasil pela Copa do Mundo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (2), às 16h (horário de Brasília), contra Camarões, em duelo válido pela 3ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar. O duelo acontece no Lusail Stadium, em Lusail.

Favorita ao título da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira já está classificada para a próxima fase, jogando diante dos africanos para garantir a 1ª colocação. Com 6 pontos ao vencer Sérvia (2x0) e Suiça (1x0), a Seleção Brasileira precisa de apenas um empate para ficar em 1º.

Camarões tem 1 ponto e em 4º, precisará vencer o Brasil e torcer para que a Sérvia vença a Suíça. Mas ainda assim precisará manter o saldo de gols superior em relação aos sérvios.

Time reserva

Como já tem vaga nas Oitavas de Final garantida, o Brasil jogará com um time reserva.

Assim, será a chance para jogadores de qualidade entrarem em campo pela Seleção e mostrarem ao técnico Tite que podem ser úteis nos mata-matas.

A formação que enfrentaria Camarões já havia sido divulgada ainda na quarta-feira, mas com 3 dúvidas na equipe: Fred ou Bruno Guimarães, Rodrygo ou Everton Ribeiro, e Gabriel Jesus ou Pedro.

Legenda: Gabriel Jesus deve ser titular contra Camarões na sexta-feira pela Copa do Mundo Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Os demais já estavam definidos com jogadores como Ederson, Dani Alves, Militão, Bremer, Alex Telles, Fabinho, Rodrygo, Antony e Martinelli garantidos.

"Só posso mensurar quantos atletas posso utilizar em sequência com eles produzindo em campo. É uma oportunidade de alto nível eles competirem. É um risco? Sim, mas uma oportunidade para mostrarem toda sua qualidade", disse o técnico Tite.

Danilo, Alex Sandro e Neymar seguem em tratamento e são ausências certas, sendo trabalhandos para voltarem nas fases finais da Copa.

Onde assistir

Rede Globo, SporTV, Globoplay, Fifa+ e CazéTV

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Brasil:

Ederson;Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Técnico: Tite.

Camarões:

Epassy; Collins Fai, Castelletto, N'Koulou e Nouhou Tolo; Anguissa, Hongla e Kunde; Mbeumo, Aboubakar (Toko Ekambi) e Choupo-Moting.. Técnico: Rigobert Song.

Camarões x Brasil | Ficha Técnica

Local: Lusail Stadium, em Lusail (Catar)

Data: 2/12/2022 (sexta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Kyle Atkins (EUA) e Corey Parker (EUA)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)