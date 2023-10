Diniz avalia derrota do Brasil para o Uruguai nas Eliminatórias: 'O responsável maior sou eu'

A Seleção Brasileira foi derrotada pelo Uruguai por 2 a 0, na noite desta terça-feira (17), no Estádio Centenário, em Montevidéu. Em coletiva de imprensa após o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo, o técnico Fernando Diniz reconheceu a má atuação da equipe e assumiu a responsabilidade pelo resultado negativo.

"Temos uma certa tendência a fazer uma análise simples para problemas complexos. Se tivesse razão, com o Neymar teríamos muita profundidade e chances criadas. Não foi o que aconteceu. No segundo tempo, fomos até levemente melhores do que no primeiro. O time como um todo não foi bem na parte da criação", avaliou Diniz.

Pouco criativo no ataque e com falhas defensivas, o Brasil viu a equipe uruguaia abrir o placar no primeiro tempo com Darwin Nuñez e ampliar a vantagem na etapa final, com Nicolás de la Cruz.

"O jogo foi amarrado, costurado, e faltou articulação. Não por conta de um jogador ou outro. Faltou porque o time não soube construir. Neste sentido, o principal responsável sou eu mesmo. O Neymar saiu faltavam quatro, cinco minutos para o fim do primeiro tempo e em momento algum tivemos articulação", avaliou o técnico.

"Tomamos dois gols de falhas que não podemos cometer. Dois gols de arremesso lateral. Não foi um bom jogo e o responsável maior sou eu mesmo", finalizou.

Com o resutlado, o Brasil caiu para o terceiro lugar na tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo. Já o Uruguai subiu para o segundo lugar. A Argentina, próxima adversária brasileira, está na liderança.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: