Neymar sofre torção no joelho em jogo do Brasil contra o Uruguai; veja lance

Craque da Seleção Brasileira, o atacante Neymar se lesionou ainda na primeira etapa do duelo entre Uruguai e Brasil, nesta terça-feira (17), no Estádio Centenário, em Montevidéu. A lesão ocorreu já nos acréscimos da etapa inicial e o atleta saiu de campo chorando ao ser substituído. De acordo com informações do ge, o camisa 10 sofreu uma torção grave no joelho esquerdo.

Sobre a lesão do Neymar

Lesão sem contato com entorse de joelho já sabem a hipótese diagnóstica nesse caso: Lesão do Ligamento cruzado anterior (LCA) pic.twitter.com/e6UhHlkJXo — 𝕃𝕖𝕤𝕚𝕠ℕ𝔸ℍ𝕕𝕠𝕤 (@nahfreitas42) October 18, 2023

O lance aconteceu quando Neymar se chocou com o meia Nicolás de la Cruz, autor do segundo gol uruguaio na partida. Ao pisar no gramado, o jogador do Brasil sentiu muitas dores e precisou da maca para deixar o gramado do estádio. Na saída, Neymar foi direto para o vestiário do Centenário sem colocar o pé no chão. O próximo passo deverá ser a realização de alguns exames para detectar a real gravidade da lesão do astro brasileiro que defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Infelizmente mais uma lesão do Neymar… pic.twitter.com/KPQNM9nOSI — Sincerão (@oficialsincerao) October 18, 2023

RECENTE LESÃO

Entre março e setembro de 2023, Neymar ficou afastado dos gramados em virtude de uma grave lesão nos ligamentos do tornozelo direito. O jogador retornou aos gramados apenas no mês passado após ter se transferido para o futebol árabe.