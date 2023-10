Uruguai x Brasil pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Após o tropeço inesperado contra a Venezuela por 1 a 1 em Cuiabá na última quinta-feira, o Brasil terá seu maior desafio até então nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira enfrenta o tradicional Uruguai, no estádio Centenário, em Montevidéu, nesta terça-feira (17), às 21 horas, pela 4ª rodada.

Na tabela, o Brasil é o 2º colocado com 7 pontos, enquanto a Celeste é a 4ª colocada com 4 pontos. O Brasil chega cheio de dívidas após a atuação coletiva ruim de quinta-feira, forçando o técnico Fernando Diniz a mudar a formação titular para o clássico.

Além de Danilo, cortado por lesão, deixaram a equipe Guilherme Arana e Richarlison. No lugar deles, entraram Yan Couto, Carlos Augusto e Gabriel Jesus.

ONDE ASSISTIR

TV Globo, Sportv e Globoplay

PALPITES

Expectativa

Para o treinador da Seleção Brasileira, as duas equipes são ofensivas e gostam de ter a bola nos pés, o que, na visão dele, pode movimentar bastante a partida no Estádio Centenário.

"Espero um jogo bastante difícil com as duas equipes procurando o protagonismo do jogo. Acho que tem as características do Bielsa (técnico do Uruguai), que todo mundo conhece. A minha também é. Então, teremos um jogo muito disputado", avaliou o treinador, que completou.

Legenda: Diniz fez 3 mudanças na equipe titular do Brasil para confronto com o Uruguai pelas Eliminatórias Foto: Vitor Silva/CBF

" Temos que estar preparados para todas as situações. Uma delas, talvez a mais previsível, seria uma marcação mais alta e com pressão. É um time muito bem treinado, com jogadores nos principais clubes da Europa. Esperamos um grande clássico", disse Diniz.

A 'Celeste' terá o retorno do lateral Matías Viña, que cumpriu suspensão, para formar uma linha defensiva que poderá ter como titular o zagueiro Mathías Oliveira, que entrou bem no segundo tempo contra a Colômbia e marcou um dos gols uruguaios.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Uruguai:

Sergio Rochet; Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Mathías Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz; Agustín Canobbio, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

Brasil:

Ederson, Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vini Jr e Gabriel Jesus.

FICHA TÉCNICA

Uruguai x Brasil

Data e hora: 17/10, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai

