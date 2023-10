Brasil não perde para o Uruguai desde 2001; veja retrospecto

Brasil e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira (17), no Estádio Centenário, às 21 horas (Brasília). O retrospecto do confronto é positivo para a seleção brasileira, que não perde para os uruguaios desde 2001. A partida é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas e marca um clássico continental.

De 2001 até hoje, são 13 partidas, contabilizando sete vitórias brasileiras, cinco empates e apenas uma derrota. O revés aconteceu também pelas eliminatórias, quando, no estádio Centenário, Federico Magallanes consagrou a última vitória da “La Celeste” até então, 22 anos atrás.

Retrospecto geral

Analisando um recorte geral, o Brasil também leva vantagem. São 78 jogos, com 38 vitórias, 20 derrotas e 20 empates. Com o Brasil jogando longe de seus domínios, o confronto se equilibra, com uma leve vantagem uruguaia. São oito triunfos do Uruguai, seis para os brasileiros e oito empates. Jogando em casa, a amarelinha leva a melhor. Com 21 vitórias, três derrotas e cinco empates.

Últimas 20 partidas

Nos últimos 20 duelos (de 1992, até 2021), o Brasil só foi derrotado duas vezes. Vencendo dez e empatando oito.

O último jogo aconteceu pelas eliminatórias, no ano de 2021. Na ocasião, o Brasil goleou os uruguaios por quatro a um. Os gols foram marcados por Raphinha (2x), Neymar (1x) e Gabigol (1x). Suárez descontou para os uruguaios.

A partida aconteceu na Arena da Amazônia (Manaus).

*Sob supervisão de João Bandeira Neto