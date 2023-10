Neymar teria xingado presidente da CBF após jogo em Cuiabá, diz narrador

Após o jogo do Brasil contra a Venezuela em Cuiabá, na última quinta-feira (12), que terminou empatado em 1 a 1, o atacante Neymar teria xingado o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. De acordo com o narrador esportivo José Carlos Araújo, mais conhecido como Garotinho, o incidente aconteceu no túnel de acesso aos vestiários da Arena Pantanal, após o camisa 10 ter sido atingido por um saco de pipocas.

Ainda segundo o jornalista, Neymar teria criticado a escolha de levar um jogo da Seleção para o local e chegou a ameaçar não viajar para Montevidéu, onde o Brasil enfrenta o Uruguai nesta terça-feira (17), às 21h, no Estádio Centenário. Porém, a situação não se concretizou e o craque seguiu com a delegação para o país vizinho.

COLETIVA AO LADO DO PRESIDENTE?

Em outro vídeo publicado também nas redes sociais, Garotinho afirmou que a CBF tentou contornar o caso por meio de uma entrevista coletiva de Neymar ao lado de Ednaldo Rodrigues. Todavia, o atacante não aceitou desmentir o que realmente aconteceu.