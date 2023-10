Brasil x Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo: veja onde assistir, palpites e escalações

O Brasil continua começa a caminhada rumo a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (12), às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá. A equipe comandada por Fernando Diniz vai enfrentar a Venezuela no 3º jogo das Eliminatórias Sul-Americanas. Depois de enfrentar a Venezuela, o Brasil segue sua campanha nas Eliminatórias visitando o Uruguai no dia 17 de outubro, em Montevidéu.

O Brasil lidera as eliminatórias, com duas vitórias, após bater Bolívia (5x1) no Mangueirão, em Belém do Pará, e Peru (1x0) no estádio Nacional de Lima, ainda em setembro.

Assim, a equipe de Fernando Diniz espera manter os 100% nas eliminatórias e a liderança, mantida no momento pelo saldo de gols, maior que o da Argentina: 5 a 4.

Favoritismo

O Brasil poderá contar com o retorno de Vinicius Jr, que não atuou nos dois jogos anteriores por estar se recuperando de lesão. Além dele, a Seleção Brasileira terá dois estreantes: Yan Couto e Carlos Augusto foram convocados de última hora para as vagas de Vanderson e Renan Lodi, cortados por motivos de lesão.

Sobre o confronto com a Venezuela, o volante Casemiro reconheceu o favoritismo do Brasil no duelo e destacou a importância de a Seleção se concentrar no seu jogo.

"A gente sabe que é futebol, um dos poucos esportes no mundo em que o favorito nem sempre vence. Porém, não podemos esconder que, sim, somos favoritos, mas muito mais importante é o que nós podemos fazer dentro do campo para concretizar o favoritismo", analisou ele, em entrevista à AFP.

"A gente está tentando encaixar o mais rápido possível, mas isso demora. A gente sabe que, em clubes, demora meses para isso. Na Seleção, estamos tentando com vídeos e etc, tentando corresponder a filosofia de trabalho o mais rápido possível e minimizar os erros", explicou Casemiro.

A Venezuela, o único país sul-americano a não disputar uma Copa do Mundo, perdeu na estreia para a Colômbia por 1 a 0 fora de casa, mas venceu o Paraguai pelo mesmo placar jogando em Maturín. Assim, a seleção do atacante Salomón Rondón e os meio-campistas Yangel Herrera e Yeferson Soteldo, chega empolgada para o confronto com o Brasil.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

TV Globo, Sportv e Globoplay



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Éderson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Vini Jr, Rodrygo e Richarlison Técnico: Fernando Diniz.

Venezuela: Romo; González, Osorio, Ángel e Navarro; Sosa, Herrera, José Martínez e Soteldo; Josef Martínez e Rondón. Técnico: Fernando Batista.

FICHA TÉCNICA

Data e horário: quinta-feira, 12/10/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (BRA)

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PER) e Milciades Saldivar (PER)

VAR: Carlos Orbe (EQU)