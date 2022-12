Neymar e Danilo podem jogar pelo Brasil contra Coreia? Fisioterapeuta analisa imagens da CBF

Após a derrota da Seleção Brasileira contra Camarões, cresceu o clamor pela volta de jogadores importantes da Amarelinha que estão de fora por motivo de lesão. O craque Neymar puxa a lista de atletas que estão 'fazendo falta' ao time de Tite após a primeira fase.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou vídeos onde é possível ver a evolução do tratamento de Neymar, Danilo e Alex Sandro no tratamento de suas lesões. O atacante do PSG teve um entorse confirmado no tornozelo direito, com lesão ligamentar e edema ósseo. Já o lateral direito da Juventus também teve problema de tornozelo, mas com menor gravidade. Já o lateral esquerdo da Velha Senhora teve constatada uma lesão muscular no quadril e também tenta se recuperar.

Sobre o assunto, uma postagem viralizou no Twitter ontem (2). O fisioterapeuta esportivo Hector Pelerano fez uma análise cruzando informações que foram visíveis nos vídeos divulgados pela CBF com a sua análise e experiência clínica.

Situação de Neymar para a Copa

Segundo o especialista, Neymar está em evolução, mas ainda fará testes mais intensos no campo, antes de treinar com bola. Ainda precisa de tempo para estar disponível. "Evoluiu de protocolo analgésico anti-inflamatório (PRICE/POLICE) para exercícios na piscina e agora treino de agilidade e mudança de direção em ambiente controlado para evitar estresse excessivo na articulação".

Para ele, Neymar pode reunir condições de ser ao menos relacionado para a partida contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5).

Legenda: Neymar e Danilo fizeram exames na manhã desta sexta-feira e já iniciaram sessões de fisioterapia para tratar as lesões Foto: CBF

Situação dos demais atletas

Seguno Pelerano, Danilo está em estágio muito avançado de recuperação e pode aparecer como titular no jogo das oitavas de final da Copa do Mundo. Alex Sandro está em situação parecida com Neymar quanto ao tempo de retorno.

Jesus e Telles preocupam

Após a partida contra Camarões, Alex Telles e Gabriel Jesus foram substituídos por conta de lesões. O lateral esquerdo sentiu o joelho após uma queda. Gabriel Jesus também sentiu a mesma articulação. Ambos são dúvidas para a sequência da competição.