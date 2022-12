'Após dores, Alex Telles e Gabriel Jesus farão exames neste sábado', diz médico da Seleção

Alex Telles e Gabriel Jesus vão passar por ressonância magnética neste sábado após se queixarem de dores no joelho, segundo o médico Rodrigo Lasmar, da Seleção Brasileira. Os dois foram titulares do Brasil na derrota por 1 a 0 para Camarões, na tarde desta sexta-feira (2), pela 3ªrodada da Copa do Mundo.

"Tivemos dois problemas médicos. Alex Telles deixou o jogo se queixando de dores no joelho direito após um trauma. Ele foi avaliado no vestiário agora e amanhã será realizado um exame de ressonância magnética para avaliar um pouco melhor. Da mesma forma, Gabriel Jesus também se queixou de dores no joelho direito e já providenciamos uma imagem que será feita amanhã. Depois desses exames daremos mais detalhes", disse Lasmar.

As lesões

O lateral-esquerdo começou a partida como titular e se machucou aos 6 minutos do segundo tempo, após choque com Zambo, atleta de Camarões. Após ser substituído, Telles começou tratamento com gelo e chorou bastante no banco de reservas. Ele tem suspeita de entorse no joelho.

Já Gabriel Jesus, relatou dores no joelho após ser substutuído por Pedro e ir para o banco.

Outros desfalques

O Brasil já vinha com três desfalques nesta Copa do Mundo: O também lateral-esquerdo Alex Sandro (lesão no músculo do quadril), Danilo e Neymar (ambos com lesão no tornozelo). O trio assistiu ao confronto desta sexta-feira nas tribunas do estádio Lusail.