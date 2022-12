"Fica de aprendizado", diz o volante Fabinho após derrota do Brasil para Camarões

O volante Fabinho, titular na derrota do Brasil para Camarões por 1 a 0 nesta sexta-feira (2), na terceira rodada do Grupo G da Copa do Mundo, lamentou o resultado, reforçando que fica o aprendizado para as proximas fases da Copa, como aproveitar as chances criadas.

"Não é uma derrota que vai nos eliminar da competição, mas fica de aprendizado. Criamos bastantes chances, jogamos bem melhor do que eles,creio eu, só que jogos de competições assim são perigosos. Se você não matar, o adversário só precisa de uma chance para complicar o jogo e foi isso o que aconteceu", comentou o volante.

O Brasil agora volta pelas Oitavas de Final, contra a Coreia do Sul, na próxima segunda-feira, no estádio 974, às 16h.

Fim da Invencibilidade

A derrota para Camarões no Catar fez cair uma invencibilidade de 17 jogos do Brasil, que não perdia desde a final da Copa América de 2021, partida que terminou com a vitória da Argentina por 1 a 0, em pleno Maracanã.

Esta também foi a primeira vez que a Seleção perde na fase de grupos de uma Copa do Mundo desde 1998, quando o time brasileiro foi superado pela Noruega por 2 a 1.