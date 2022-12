As Oitavas de Final da Copa do Mundo estão definidas; veja chaveamento, confrontos e datas

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 foram definidos nesta sexta-feira (2). Serão 16 selecões e 8 confrontos de Oitavas de Finais. Classificado, o Brasil conheceu seu adversário no mata-mata, vindo do Grupo H: a Coreia do Sul.

Também foi conhecido o chaveamento até a decisão da Copa do Mundo. Veja o caminho do Brasil até a decisão da Copa do Mundo:

Group stage complete ✅



It's a straight road to the #Qatar2022 Final for these 16 teams!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 2, 2022

As seleções classificadas foram: Brasil, Holanda, Estados Unidos, Argentina, Austrália, França, Polônia, Inglaterra, Marrocos, Espanha, Senegal, Japão, Croácia, Suíça, Coreia do Sul e Portugal.

Veja abaixo os confrontos e as datas.

Confira a tabela completa do mata-mata da Copa do Mundo

Oitavas de final

03/12 (sábado) | Holanda x Estados Unidos - 12h [Oitavas 1]

03/12 (sábado) | Argentina x Austrália - 16h [Oitavas 2]

04/12 (domingo) | França x Polônia - 16h (Oitavas 3)

04/12 (domingo) | Inglaterra x Senegal - 12h (Oitavas 4)

05/12 (segunda-feira) | Japão x Croácia - 12h (Oitavas 5)

05/12 (segunda-feira) | Brasil x Coreia do Sul - 16h (Oitavas 6)

06/12 (terça-feira) | Marrocos x Espanha - 12h (Oitavas 7)

06/12 (terça-feira) | Portugal x Suíça - 16h (Oitavas 8)

Quartas de final

09/12 (sexta-feira) | Vencedor das oitavas 1 x vencedor das oitavas 2 - 16h

09/12 (sexta-feira) | Vencedor das oitavas 5 x vencedor das oitavas 6 - 12h

10/12 (sábado) | Vencedor das oitavas 3 x vencedor das oitavas 4 - 16h

10/12 (sábado) | Vencedor das oitavas 7 x vencedor das oitavas 8 - 12h

Semifinal

13/12 (terça-feira) | Vencedor das quartas 1 x vencedor das quartas 2 - 16h

14/12 (quarta-feira) | Vencedor das quartas 3 x vencedor das quartas 4 - 16h

Decisão do 3º lugar

17/12 (sábado) | Perdedor da semifinal 1 x perdedor da semifinal 2 - 12h

Final

18/12 (domingo) | Vencedor da semifinal 1 x vencedor da semifinal 2 - 12h

Onde assistir

A Copa do Mundo é transmitida pela Rede Globo na TV Aberta, e pelos canais SporTV na TV Fechada. Através da Twitch e do YouTube, o streamer Casimiro realiza transmissões. O Diário do Nordeste realiza tempo real dos jogos.