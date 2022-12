Brasil joga contra quem nas oitavas? Veja adversário e quando será o jogo

A Seleção Brasileira entrou em campo nesta sexta-feira (2), às 16h, contra Camarões, para fechar sua participação na primeira fase da Copa do Mundo. O resultado não foi oesperado e o Brasil acabou sendo derrotado por 1 a 0, mas ainda assim se classificou para as oitavas de final e agora se prepara para enfrentar a Coreia do Sul. O jogo está marcado para a próxima segunda-feira, (5), às 16h, no estádio 974.

O Brasil se classificou em primeiro lugar do Grupo G, com seis pontos, seguido da Suíça, também com seis. O critério de desempate utilizado para definir as colocações do grupo foi o saldo de gols. A seleção brasileira encerrou a fase de grupos com um gol de diferença no saldo.

RETROSPECTO DE BRASIL X COREIA DO SUL

O retrospecto entre as seleções é bem positivo para a seleção brasileira. Ao total as equipes se enfrentaram sete vezes, desde 1995, dessas o Brasil venceu seis e foi derrotado apenas em um jogo. No último confronto entre Coreia do Sul e Brasil, ainda neste ano, a seleção brasileira levou a melhor e goleou por 5 a 1 com gols de Richarlison, Neymar (2X), Philippe Coutinho e Gabriel Jesus.