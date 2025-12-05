Sorteio da Copa do Mundo: veja celebridades e ex-jogadores presentes na cerimônia

O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (5), reúne inúmeras personalidades, celebridades e ex-jogadores do futebol mundial. O evento está acontecendo em Washington, nos Estados Unidos, uma das sedes da competição.

Entre os brasileiros que estão presentes no sorteio estão Bebeto, Kaká, Cafu e Ronaldo, ex-jogadores da Seleção Brasileira, que já foram inclusive campeões da Copa do Mundo. Também está presente o italiano Carlo Ancelotti, atual técnico da Amarelinha.

VEJA LISTA DE EX-JOGADORES E CELEBRIDADES

Shaquille O'Neal - norte-americano, astro da NBA (basquete)

Carlo Ancelotti - italiano, técnico da Seleção Brasileira

Roberto Carlos - brasileiro, ex-jogador da Seleção Brasileira

Roberto Baggio - italiano, ex-jogador da Itália

Bebeto - brasileiro, ex-jogador da Seleção Brasileira

Materazzi - italiano, ex-jogador da Itália

Kaká - brasileiro, ex-jogador da Seleção Brasileira

Andrea Bocelli - italiano, cantor

Donald Trump - norte-americano, presidente dos Estados Unidos

Thomas Tuchel - alemão, técnico da Inglaterra

Cafu - brasileiro, ex-jogador da Seleção Brasileira

Ronaldo - brasileiro, ex-jogador da Seleção Brasileira

Robbie Williams - britânico, cantor

Didier Deschamps - francês, técnico da França

Alessandro Del Piero - italiano, ex-jogador da Itália

POTES DO SORTEIO DA COPA DO MUNDO 2026

Pote 1: Canadá; México; EUA; Espanha; Argentina; França; Inglaterra; Brasil; Portugal; Holanda; Bélgica; Alemanha

Pote 2: Croácia; Marrocos; Colômbia; Uruguai; Suíça; Japão; Senegal; Irã; República da Coreia; Equador; Áustria; Austrália

Pote 3: Noruega; Panamá; Egito; Argélia; Escócia; Paraguai; Tunísia; Costa do Marfim; Uzbequistão; Catar; Arábia Saudita; África do Sul

Pote 4: Jordânia; Cabo Verde; Gana; Curaçau; Haiti; Nova Zelândia; vagas A, B, C e D da repescagem europeia; vagas 1 e 2 do Torneio Classificatório da FIFA.

Novo Formato da Competição

A principal mudança para a Copa de 2026 é o formato expandido. O torneio terá 48 seleções no total, resultando em 104 partidas (anteriormente eram 32 times e 64 jogos). Serão 12 grupos de quatro seleções cada. As duas melhores equipes de cada grupo e as oito melhores terceiras colocadas avançam para a fase eliminatória.