Sorteio da Copa do Mundo: veja celebridades e ex-jogadores presentes na cerimônia
Entre os brasileiros que estão presentes no sorteio estão Bebeto, Kaká, Cafu e Ronaldo
O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (5), reúne inúmeras personalidades, celebridades e ex-jogadores do futebol mundial. O evento está acontecendo em Washington, nos Estados Unidos, uma das sedes da competição.
Entre os brasileiros que estão presentes no sorteio estão Bebeto, Kaká, Cafu e Ronaldo, ex-jogadores da Seleção Brasileira, que já foram inclusive campeões da Copa do Mundo. Também está presente o italiano Carlo Ancelotti, atual técnico da Amarelinha.
VEJA LISTA DE EX-JOGADORES E CELEBRIDADES
- Shaquille O'Neal - norte-americano, astro da NBA (basquete)
- Carlo Ancelotti - italiano, técnico da Seleção Brasileira
- Roberto Carlos - brasileiro, ex-jogador da Seleção Brasileira
- Roberto Baggio - italiano, ex-jogador da Itália
- Bebeto - brasileiro, ex-jogador da Seleção Brasileira
- Materazzi - italiano, ex-jogador da Itália
- Kaká - brasileiro, ex-jogador da Seleção Brasileira
- Andrea Bocelli - italiano, cantor
- Donald Trump - norte-americano, presidente dos Estados Unidos
- Thomas Tuchel - alemão, técnico da Inglaterra
- Cafu - brasileiro, ex-jogador da Seleção Brasileira
- Ronaldo - brasileiro, ex-jogador da Seleção Brasileira
- Robbie Williams - britânico, cantor
- Didier Deschamps - francês, técnico da França
- Alessandro Del Piero - italiano, ex-jogador da Itália
POTES DO SORTEIO DA COPA DO MUNDO 2026
- Pote 1: Canadá; México; EUA; Espanha; Argentina; França; Inglaterra; Brasil; Portugal; Holanda; Bélgica; Alemanha
- Pote 2: Croácia; Marrocos; Colômbia; Uruguai; Suíça; Japão; Senegal; Irã; República da Coreia; Equador; Áustria; Austrália
- Pote 3: Noruega; Panamá; Egito; Argélia; Escócia; Paraguai; Tunísia; Costa do Marfim; Uzbequistão; Catar; Arábia Saudita; África do Sul
- Pote 4: Jordânia; Cabo Verde; Gana; Curaçau; Haiti; Nova Zelândia; vagas A, B, C e D da repescagem europeia; vagas 1 e 2 do Torneio Classificatório da FIFA.
Novo Formato da Competição
A principal mudança para a Copa de 2026 é o formato expandido. O torneio terá 48 seleções no total, resultando em 104 partidas (anteriormente eram 32 times e 64 jogos). Serão 12 grupos de quatro seleções cada. As duas melhores equipes de cada grupo e as oito melhores terceiras colocadas avançam para a fase eliminatória.