Conheça as seleções estreantes na Copa do Mundo de 2026

Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão são debutantes

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 15:03)
Jogada
Legenda: A seleção de Cabo Verde foi a vencedora do Grupo D das Eliminatórias Africanas
Foto: divulgação / Fifa

A Copa do Mundo de 2026 será um marco no futebol mundial com a incorporação de um novo formato, agora com 48 seleções. Com o aumento de participações, quatro equipes estreiam no evento realizado entre EUA, México e Canadá: Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão.

Assim, o Diário do Nordeste apresenta os debutantes, que conhecem os respectivos adversários em sorteio nesta sexta-feira (5). A tabela oficial dos confrontos, datas e locais será divulgada sábado (6).

Estreantes na Copa do Mundo de 2026

Cabo Verde (África)

Cabo Verde em ação
Legenda: A seleção africana de Cabo Verde fez uma campanha surpreendente nas Eliminatórias
Foto: divulgação / Fifa

A seleção africana de Cabo Verde se classificou pela primeira vez para o Mundial ao se tornar o vencedor do Grupo D das Eliminatórias Africanas. Na competição, foram sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Sob o comando do técnico Budista, o grande nome da equipe foi o atacante Dailton Livramento, do Casa Pia, de Portugal, com quatro gols em oito jogos pela equipe nacional. 

Curaçau (América Central)

Curaçau em ação pela Copa do Mundo
Legenda: A seleção de Curaçau superou rivais tradicionais do Caribe para chegar na Copa do Mundo
Foto: divulgação / Fifa

A seleção do Caribe garantiu a vaga ao liderar o Grupo B na 3ª fase das Eliminatórias da Concacaf. Sob o comando do holandês Dick Advocaat, registrou uma campanha invicta em 10 partidas na 1ª fase. Já na nova etapa, dominou a chave com três vitórias. Por fim, consolidou a grande fase ao bater a Jamaica por 2 a 0. O principal goleador foi o meia Gervane Kastaneer, com cinco gols.

Jordânia (Ásia)

Atletas da Jordânia em ação na Copa do Mundo
Legenda: A Jordânia é uma das debutantes da Copa do Mundo de 2026
Foto: divulgação / Fifa

A seleção asiática terminou na vice-liderança do Grupo B da 3ª fase das Eliminatórias da AFC, garantindo a classificação à Copa do Mundo. Entrando na disputa na 2ª fase, teve dificuldades no início, mas reagiu na sequência do torneio com quatro vitórias consecutivas, incluindo um triunfo por 2 a 1 contra a Arábia Saudita. Avançando na competição, engatou quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas na última etapa, atrás apenas da Coreia do Sul, mas ficando na frente do Iraque. O atual treinador é o técnico Jamal Sellami, com destaque para o atacante Ali Olwan, com 9 gols.

Uzbequistão (Ásia)

Atleta do Uzbequistão em ação
Legenda: O zagueiro Abdukodir Khusanov, do Manchester City, é o grande nome do Uzbequistão
Foto: divulgação / Fifa

Em um roteiro similar a Jordânia, o Uzbequistão chegou na Copa após a 2ª posição do Grupo A das Eliminatórias da AFC. Sob o comando do italiano campeão mundial Fabio Cannavaro, foi vice-líder da etapa inicial, atrás do Irã, e deslanchou na última fase, com seis vitórias, três empates e uma derrota. Em campo, o principal nome é o jovem zagueiro Abdukodir Khusanov, do Manchester City.

Potes da Copa do Mundo 2026

Legenda: As 48 seleções classificadas serão divididas em quatro potes
Foto: Reprodução

  • Pote 1: Canadá; México; EUA; Espanha; Argentina; França; Inglaterra; Brasil; Portugal; Holanda; Bélgica; Alemanha
  • Pote 2: Croácia; Marrocos; Colômbia; Uruguai; Suíça; Japão; Senegal; Irã; República da Coreia; Equador; Áustria; Austrália
  • Pote 3: Noruega; Panamá; Egito; Argélia; Escócia; Paraguai; Tunísia; Costa do Marfim; Uzbequistão; Catar; Arábia Saudita; África do Sul
  • Pote 4: Jordânia; Cabo Verde; Gana; Curaçau; Haiti; Nova Zelândia; vagas A, B, C e D da repescagem europeia; vagas 1 e 2 do Torneio Classificatório da FIFA.

Restrições Geográficas

As regras do sorteio visam evitar que seleções da mesma confederação se enfrentem na fase de grupos, sempre que possível. Por exemplo, o Brasil não poderá enfrentar outra seleção da Sul-Americana nesta fase, e a maioria dos grupos terá apenas uma seleção europeia, com um máximo de duas em alguns casos. 

Novo Formato da Competição

A principal mudança para a Copa de 2026 é o formato expandido. O torneio terá 48 seleções no total, resultando em 104 partidas (anteriormente eram 32 times e 64 jogos).

Serão 12 grupos de quatro seleções cada. As duas melhores equipes de cada grupo e as oito melhores terceiras colocadas avançarão para a fase eliminatória.

A competição terá uma fase de mata-mata com 5 etapas, começando pelas oitavas de final, que terão 32 times. 

