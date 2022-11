O que é entorse no tornozelo sofrida por Neymar? Entenda lesão e tempo de recuperação

O atacante Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022. Na vitória contra a Sérvia por 2 a 0, nesta quinta (24), o jogador foi substituído aos 34 minutos do 2º tempo e deixou o campo chorando. Assim, a contusão preocupa.

O problema clínico é um dos mais comuns no futebol e se configura como a distensão no ligamento, quando recebe uma força excessiva. A parte lateral do tornozelo é formada por três ligamentos e quando há um choque, em geral, se forma um edema, que é o inchaço visível no pé de Neymar.

O departamento médico do Brasil indicou que uma reavaliação ocorre nesta sexta (25), mas o período de observação e acompanhamento se estende por até 48 horas. Até o momento, nenhum exame de imagem foi solicitado, o que não evita que Neymar seja dúvida para o próximo jogo.

O Brasil volta a campo na segunda (28), diante da Suíça. A bola rola às 13h, no Lusail, no Catar.

Tempo de recuperação

Legenda: O tornozelo de Neymar ficou muito inchado após a lesão na estreia da Copa do Mundo Foto: Giuseppe Cacace / AFP

O período de recuperação de um jogador de futebol após uma entorse no tornozelo varia de acordo com a gravidade da lesão. Em caso de leve, em até 10 dias, há possibilidade de retorno. No caso de ser moderada, pode levar até quatro semanas. Se o diagnóstico foi grave, o período é prolongado.

Os principais sintomas são dor e inchaço, além da formação de edema. O efeito imediato de tratamento é o uso de anti-inflamatório e gelo, além de cirurgia, se existir uma criticidade maior.