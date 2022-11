Neymar se manifesta após sofrer lesão na estreia do Brasil na Copa do Mundo: 'tudo vai ficar bem'

O atacante Neymar se manifestou após a lesão na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022. Com a vitória por 2 a 0 contra a Sérvia, nesta quinta-feira (24), o camisa 10 do Brasil relembrou que restam seis partidas até a final, em caso de classificação canarinha, e depois publicou uma frase motivacional.

“Jogo difícil, mas era importante ganhar. Parabéns equipe, primeiro passo dado. Faltam 6”, afirmou.

Em campo, Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito e foi substituído aos 34 minutos do 2º tempo por Antony. O jogador de 30 anos deixou o campo chorando e com um inchaço no pé, o que preocupa para a sequência do Mundial no Catar. Nos stories do Instagram, Ney escreveu sobre “fé”.

“Ter fé. É acreditar que tudo vai ficar bem mesmo diante do caso. É a certeza de que o melhor ainda está por vir. É entender que tudo tem seu devido tempo. Fé está além da capacidade humana, não podemos ver, mas podemos sentir”, publicou.

Legenda: Neymar postou uma mensagem motivacional nos story do Instagram Foto: reprodução / Instagram

O departamento médico do Brasil indicou que uma reavaliação ocorre nesta sexta (25), mas o período de observação e acompanhamento se estende por até 48 horas. Até o momento, nenhum exame de imagem foi solicitado, o que não evita que Neymar seja dúvida para o próximo jogo.

O Brasil volta a campo na segunda (28), diante da Suíça. A bola rola às 13h, no Lusail, no Catar.

