Brasil x Sérvia pela Copa do Mundo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil estreia na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira (24), às 16h (horário de Brasília), contra a Sérvia, em duelo válido pela 1ª rodada do Grupo G. O duelo acontece no Lusail Stadium, em Lusail (QA).

Favorita ao título da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira deve ter escalação inédita e ofensiva diante dos sérvios, com quatro atacantes: Raphinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Junior devem compor a equipe titular do Brasil.

O esquema com quatro atacantes foi utilizado por Tite na vitória do Brasil contra Gana em amistoso preparatório para o Mundial. No entanto, naquele jogo, as laterais foram ocupadas por Éder Militão e Alex Telles. Diante dos sérvios, Danilo e Alex Sandro assumem a titularidade.

Diante da Sérvia, o Brasil defende invencibilidade de 13 partidas. A última derrota brasileira aconteceu na final da Copa América 2021, para a Argentina.

Como chega a Sérvia?

Os sérvios chegam para a Copa do Mundo com seis jogos de invencibilidade e com o setor ofensivo em alta. Neste período, marcou 18 gols. Dušan Vlahović e Aleksandar Mitrović compõem o sistema de ataque da Sérvia.

Em entrevista coletiva pré-jogo, o técnico Dragan Stojković disse não 'ter medo do Brasil e de nenhuma seleção'.

"O Brasil tem muita sorte de ter quatro atacantes ao mesmo tempo, mas e em relação à defesa? Vai ter alguém lá atrás? O Brasil é um dos melhores times do mundo, tem uma geração de ouro, e certamente esperamos um jogo muito difícil. [...] Não temos medo de ninguém no mundo, nem mesmo do Brasil", disse o treinador sérvio.

Para a partida, a Sérvia não deve contar com o meio-campista Filip Kostić. O atleta, de 30 anos, ainda não está recuperado de lesão.

Onde assistir

A TV Globo, o SporTV, a Twitch TV, o YouTube e a plataforma de streaming FIFA+ transmite a partida.

Palpite para o jogo

inter@

Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Junior. Técnico: Tite.

Sérvia: Vanja Milinkovic-Savić; Milenković, Veljković e Pavlović; Zivković, Gudelj, Sergej Milinkovic-Savić, Miadenović e Tadić; Mitrović e Vlahović. Técnico: Dragan Stojković.

Brasil x Sérvia | Ficha Técnica

Local: Lusail Stadium, em Lusail (QA)

Data: 24/11/2022 (quinta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Alireza Faghani (IRI)