Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo

A vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Sérvia, na estreia da Copa do Catar, custou caro para o departamento médico da equipe. O atacante Neymar e o lateral-direito Danilo, com lesões no tornozelo, desfalcam a Seleção Brasileira contra Suíça e Camarões.

Neymar e Danilo fizeram exames na manhã desta sexta-feira e já iniciaram sessões de fisioterapia para tratar as lesões. A expectativa é que a recuperação da entorse dure uma semana, o que não daria tempo de retorno para os dois jogos que restam da fase de grupos.

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, explicou em vídeo, os detalhes das lesões que deixam os atletas fora da primeira fase.

Legenda: Tornozelo de Neymar após a partida do Brasil contra a Sérvia Foto: AFP

Os dois atletas se machucaram na etapa final do confronto de estreia do Brasil contra a Sérvia. Neymar sentiu dores ainda dentro campo e teve que ser substituído por Rodrygo. Já o lateral-direito permaneceu em campo até o final da partida no estádio Lusail.

Legenda: O lateral-direito Danilo sentiu as dores no tornozelo no segundo tempo contra a Sérvia Foto: Lucas Figueiredo / CBF

O próximo confronto já acontece na segunda-feira (28), às 13h, diante dos suíços. O último embate, pela primeira fase, será na sexta-feira (2), diante do Camarões.

QUEM FICA COM AS VAGAS?

Sem contar com Neymar, Tite pode optar por continuar com Rodrygo no meio-campo brasileiro. Outra ideia seria adicionar um volante, seja Bruno Guimarães ou Fred, dando mais liberdade para Lucas Paquetá.

No lado direito, o treinador do Brasil pode dar oportunidade para Daniel Alves, que é sua posição de origem. Além disso, Tite pode improvisar por ali com o zagueiro Éder Militão, que já fez a função em outros momentos.