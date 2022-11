Herói da estreia, Richarlison vibra com gols pelo Brasil na Copa do Mundo: ‘sonho de criança’

A Seleção Brasileira venceu a Sérvia por 2 a 0, nesta quinta-feira (24), pela estreia na Copa do Mundo de 2022, no Catar. O atacante Richarlison foi o herói do jogo com dois gols no 2º tempo. Após o resultado no Estádio de Lusail, o atleta ressaltou que era um sonho de criança realizado, em entrevista para a Rede Globo.

Richarlison Atacante do Brasil “É o sonho de criança realizado. Fizemos uma boa partida, principalmente no 2º tempo. O adversário cansou e conseguimos tirar vantagem disso. Quatro semanas atrás eu estava chorando na dúvida de vir (para a Copa). O dia de fazer o exame foi um dos mais difíceis da minha vida, fiquei na maca esperando o resultado, o tempo não passava. Valeu todo o esforço da recuperação, Deus viu meu esforço, a vontade que eu estava de vir”.

Com o desempenho, Richarlison foi eleito o melhor em campo. No Grupo G, o Brasil também disputa vaga ao mata-mata com Camarões e Suíça. Nesta segunda, os suíços venceram os camaroneses por 1 a 0 e surgem em 2º no chave.

“Fizemos o principal que é ganhar o primeiro jogo, é muito importante. Agora é descansar e focar no segundo jogo. Eu fiz um (gol) parecido nos treinamentos, na Itália. Se faz no treino, faz no jogo. Tive a oportunidade de dar um voleio e acertar um belo chute. Quero mais, só tenho a agradecer”, afirmou Richarlison.

A próxima partida da Seleção Brasileira é segunda (28), diante da Suíça. O confronto será no Estádio 974, às 13h.

Assista aos gols de Richarlison na estreia da Copa