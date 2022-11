Suíça x Camarões na Copa do Mundo: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Suíça e Camarões fazem o jogo de estreia do Grupo G, o mesmo do Brasil, nesta quinta-feira (24), a partir das 7h (de Brasília). O duelo válido pela Copa do Mundo será no Estádio Al Janoub, no Catar.

Granit Xhaka, do Arsenal, é o principal jogador da Suíça. Além de capitão, ele agora traz no currículo a terceira participação em Copa do Mundo. A equipe garantiu vaga no toreio de maneira direta, após ficar em 1º do mesmo grupo de Itália, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia, nas Eliminatórias.

Já Camarões sofreu para conquistar a vaga. Brigou ponto a ponto com a Costa do Marfim e conseguiu se classificar. A seleção conta com Choupo-Moting, um dos destaques do Bayern de Munique, que também disputa o seu terceiro Mundial.

ONDE ASSISTIR

Globo, SporTV, CazéTV e FIFA+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Suíça: Sommer; Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Camarões: Onana; Tolo, Castelletto, Nkoulou, Fai; Toko Ekambi, Hongla, Anguissa, Mbeumo; Aboubakar, Choupo-Moting. Técnico: Rigobert Song.

FICHA TÉCNICA

Suíça x Camarões

Data e hora: 24/11, às 7h (de manhã)

Local: Estádio Al Janoub, em Doha (CAT)