Quando o Brasil joga de novo pela Copa do Mundo nas oitavas de final?

Após a derrota inesperada da Seleção Brasileira contra Camarões, o torcedor da Amarelinha quer mais é esquecer e já focar no próximo desafio pela Copa do Catar 2022. Começa a temida fase de mata-mata (veja os jogos) do torneio, com partidas eliminatórias.

Brasil x Coreia do Sul - dia e horário

O Brasil enfrenta Camarões às 16h do dia 05/12 (segunda-feira) no Estádio 974, em Doha. É o mesmo estádio onde a equipe se defrontou com a Suíça na vitória de 1 a 0 pela primeira fase.

É o primeiro confronto mata-mata da seleção brasileira nesta competição. Quem vencer no tempo normal avança de fasea, quem perder vai embora. Caso haja empate em 90 minutos, o jogo vai para prorrogação. Se persistir a igualdade, pênaltis.

Desfalques do Brasil contra Coreia do Sul

Para o confronto, o time brasileiro não tem desfalques por cartão amarelo, mas 4 jogadores ainda apresentam dúvidas sobre a condição física: Neymar, Danilo, Alex Sandro e Alex Telles.

O último saiu mancando e com dores no joelho contra os camaroneses. Alex Sandro e Danilo iniciaram atividades físicas mais intensas, enquanto Neymar ainda faz atividades dentro da academia.

A tendência é que Danilo tenha condições de jogo contra os asiáticos, assim como Alex Sandro, em cenário otimista. Já Neymar, na melhor das hipóteses, pode ir ao banco de reservas e entrar no sacrifício em caso de necessidade.