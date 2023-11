Diniz convoca jogadores para jogos do Brasil contra Argentina e Colômbia; veja horário

Fernando Diniz anuncia, a partir das 14h (de Brasília) desta segunda-feira (14), a lista de convocados do Brasil para os duelos contra a Colômbia e a Argentina. Após ser campeão da Libertadores com o Fluminense, o técnico da seleção volta as atenções para as eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026.

O técnico deve trazer algumas novidades entre os relacionados, já que o grupo não vai poder contar com o volante Casemiro e com Neymar. O primeiro está lesionado e o segundo passou por cirurgia no joelho esquerdo.

Já Danilo, lateral-direito, sofreu lesão no duelo contra a Venezuela e ainda não voltou a treinar pela Juventus. Gabriel Jesus, com problema muscular, também deve ficar de fora.

O Brasil enfrenta a Colômbia no dia 16 de novembro, em Barranquilla, às 21h30 (de Brasília). Já o duelo contra a Argentina será no dia 21, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Os confrontos fecham a agenda de jogos da seleção em 2023.

A Canarinho está em terceiro na tabela de classificação das Eliminatórias da Copa, com sete pontos somados. O grupo é liderado pela Argentina, com 12.

ONDE ASSISTIR:

SporTV e CBF TV