Fernando Diniz é apresentado como novo treinador da Seleção Brasileira

Fernando Diniz assumiu como novo treinador da Seleção Brasileira Masculina. O treinador do Fluminense está acertado com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para comandar o Brasil até a chegada de Carlo Ancelotti. O contrato terá a duração de um ano e começa a valer a partir dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026, em setembro.

O novo treinador falou da realização de um sonho com o convite feito pela CBF e aceito para conduzir a Seleção.

"Estou muito feliz com o convite e com a convocação, certamente vou dar o meu melhor para a CBF e para o futebol brasileiro. É um sonho que estou realizando ao estar ao lado de grandes jogadores, alguns destes atletas foram meus jogadores quando mais jovens", disse.

Nas negociações, está acordado que Fernando Diniz concilie o trabalho com o Fluminense e se apresente nas datas Fifa para comandar a Seleção.

"Acho que o meu objeto de estudo e o meu prazer no futebol é ajudar o jogador a colocar para fora a sua inventividade, a sua criatividade e que ele seja feliz enquanto joga futebol. Isso eu fiz durante a minha carreira inteira e foi o que me trouxe até aqui e o que eu vou procurar fazer pelos jogadores", afirmou Fernando Diniz.

Veja como foi a entrevista do novo treinador da Seleção: