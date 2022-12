Neymar vai a campo, chuta a gol e mostra evolução antes de jogo contra Coreia; veja imagens

Na tarde deste sábado, (3), já noite no Catar, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou em suas redes sociais um vídeo do treino realizado hoje com os atletas da seleção. Nele é possível ver Neymar dando chutes ao gol e treinando com bola no gramado do centro de treinamento do Brasil.

Este é o primeiro treino com bola realizado pelo camisa 10 após se lesionar no primeiro jogo da fase de grupos, na vitória por 2 a 0 contra a Sérvia.

Neymar também participou do tradicional bobinho e chegou até a dar dribles no goleiro Weverton durante o treinamento.

Além de Neymar, no mesmo vídeo também é possível identificar a participação do lateral Danilo, que também foi desfalque nos dois últimos jogos, e que, já recuperado, estará disponível para a partida contra a Coreia do Sul nas oitavas de final. O lateral Alex Sandro não pôde ser visto no vídeo, logo, segue em tratamento.