Jeniffer Nascimento descobre alergia ao comer lagosta: 'Desesperador'

A atriz Jeniffer Nascimento usou as redes sociais nesse sábado (11) para relatar aos seguidores que teve uma reação alérgica. O processo começou após a artista comer lagosta, e devido ao susto, precisou ir até o hospital.

Veja também Zoeira Dona Déa expõe doação de R$ 1 milhão de Luciano Huck ao Rio Grande do Sul Zoeira Vincent Martella, o Greg de 'Todo Mundo Odeia o Chris', participa do Hora do Faro neste domingo (12)

De acordo com a atriz, que apareceu nas redes sociais com o rosto inchado, ela sempre comeu frutos-do-mar no dia a dia, mas desde que deu à luz a Lara, filha de Jeniffer com o também ator Jean Amorim, a artista disse que não havia comido tais alimentos.

"Sempre comi frutos do mar a vida inteira. Inclusive, na minha gestação, comi camarão, lagosta, mas depois que tive a Lara, ainda não tinha comido lagosta. Fui almoçar em um restaurante que eu peço comida toda semana, mas nunca tinha comido lagosta lá. Em questão de minutos, tive uma crise alérgica muito severa", relatou.

Jennifer explicou que os sintomas avançaram rapidamente, com espirros e mudanças no corpo: "Em questão de minutos, o rosto inteiro ficou inchado, a pele queimando, cheia de bolinhas no rosto. Comecei a ficar sem voz, garganta seca, quase fechando glote. Graças a Deus deu tempo de chegar no hospital. Foi algo desesperador", acrescentou.

Após o susto, Jennifer tomou medicamentos e passa bem. A atriz vai fazer acompanhamento com alergologista para entender a causa do problema.