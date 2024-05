Vincent Martella, o Greg de 'Todo Mundo Odeia o Chris', participa do Hora do Faro neste domingo (12)

O ator norte-americano Vincent Martella, mais conhecido no Brasil por interpretar o Greg do seriado "Todo Mundo Odeia o Chris", é um dos convidados desde domingo (12) do "Hora do Faro", da Record TV.

Ele saiu com a produção do programa pelas ruas de São Paulo para provar comidas típicas brasileiras. Além disso, o ator vai comer as empadinhas feitas pelas Irmãs Vinhas, como são conhecidas as gêmeas Flávia e Fernanda, de 38 anos.

As duas produzem e vendem as empadinhas pelas ruas da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e se destacam entre os clientes por comercializarem os salgadinhos anunciando em um megafone. A trajetória das irmãs gêmeas viralizou nas redes sociais.

De acordo com o portal Correio do Povo, Flávia e Fernanda viajaram até São Paulo - onde ficam os estúdios do Hora do Faro - acreditando que iriam participar de uma competição que escolherá o melhor salgado do Brasil.

Em determinado momento, o apresentador Rodrigo Faro se revelará para as gêmeas e convidará as duas para disputarem provas dos quadros Túnel do Tempo e Todo Mundo Ama Empadinha. Além de Vincent Martella, vão ajudar as irmãs os ex-participantes do BBB 22, Arthur Aguiar e Natália Deodato, e o ex-peão de A Fazenda 15, Lucas Souza.

'Rochelle' em Fortaleza em julho

Não é somente Vincent Martella do seriado "Todo Mundo Odeia o Chris" quem vem chamando atenção pela passagem no Brasil. Em julho, a atriz Tichina Arnold, conhecida pelo papel de Rochelle, mãe do protagonista-título, estará no Ceará.

A artista vai participar da segunda etapa do Sana 2024, evento de cultura geek, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Ela integrará uma palestra especial no terceiro e último dia do festival, em 14 de julho.

Segundo o diretor do Sana, Daniel Braga, o convite foi feito por Rochelle ser uma personagem icônica, que teve uma grande conexão com o público desde que o seriado começou a ser exibido com frequência em emissoras do País.