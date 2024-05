Veja 10 mensagens do Dia das Mães para você enviar nesta data especial

O Dia das Mães é uma data para celebrar a existência das figuras maternas em nossas vidas, que tanto nos amam e acolhem. No Brasil, a data é comemorada sempre no segundo domingo de maio e, neste ano, ocorre neste domingo (12). O Diário do Nordeste organizou lista com dez frases de muito carinho para enviar às mães.

A comemoração foi oficializada por Getúlio Vargas em 3 de maio 1932, segundo o Decreto nº 21.366. Conforme o documento oficial, é um dever reconhecer as mães, sendo importante celebrar os "sentimentos e virtudes que o amor materno concorre para despertar e desenvolver no coração humano".

Confira 10 frases do Dia das Mães