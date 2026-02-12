Piloto preso por suspeita de chefiar rede de abuso infantil é demitido da Latam

O piloto Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, preso temporariamente na segunda-feira (9) sob suspeita de chefiar uma rede de abuso sexual infantil, foi demitido pela Latam. A informação foi confirmada pela companhia aérea na tarde de quarta-feira (11), dois dias após a prisão do funcionário dentro de uma aeronave no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo.

Em nota, a empresa declarou que o funcionário “não faz mais parte do seu quadro de colaboradores” e afirmou adotar política de tolerância zero para atos que desrespeitem valores, ética e código de conduta. A empresa também declarou que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

Veja também País O que se sabe sobre piloto preso em aeroporto de SP por suspeita de abuso sexual infantil País PF apreende R$ 429 mil arremessados de prédio em Balneário Camboriú durante operação federal

Conforme a Polícia Civil, a investigação durou cerca de três meses e apontou que o piloto levava crianças e adolescentes a motéis utilizando documentos de identidade falsos, onde os abusos teriam sido cometidos. Os investigadores apuraram ainda que ele recebia imagens das vítimas enviadas por mães, avós ou outros responsáveis por meio do WhatsApp, mediante pagamento.

Familiares de crianças presos em operação

Além do piloto, a avó de três vítimas foi presa temporariamente. A mãe de outra criança foi detida em flagrante por armazenamento e compartilhamento de material de exploração sexual infantil. A defesa dos demais investigados não havia sido localizada até a última atualização.

Segundo a delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), a prisão foi realizada no aeroporto devido à dificuldade de localizar o suspeito em residência, em Guararema.

Conforme a delegada, a polícia solicitou a escala de voos à companhia aérea e identificou que ele trabalharia na manhã de segunda-feira. Quando os agentes chegaram ao aeroporto, por volta das 5h30, o piloto já estava na aeronave e foi detido antes da decolagem.

Procurada, a advogada Claudia Apolonia, que representa Sérgio Antônio Lopes, informou que seguirá os ditames legais e o segredo de Justiça, em razão da natureza das investigações.