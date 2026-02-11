Diário do Nordeste
PF apreende R$ 429 mil arremessados de prédio em Balneário Camboriú durante operação federal

Dinheiro foi lançado de janela durante cumprimento de mandados da Operação Barco de Papel.

País
Foto do dinheiro que foi jogado pela janela durante cumprimento de mandados da Operação Barco de Papel.
Legenda: A pessoa que estava em apartamento alvo de busca e apreensão em Balneário Camboriú, Santa Catarina, chegou a arremessar uma mala cheia de dinheiro pela janela.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Balneário Camboriú (SC), um ocupante de um imóvel no 30º andar arremessou uma mala com cédulas pela janela nesta quarta-feira (11). A Polícia Federal (PF) contabilizou R$ 429 mil em espécie recuperados no solo. 

Segundo a PF, o homem não constava inicialmente entre os alvos da operação, mas passou a ser formalmente investigado após o episódio ocorrido durante a diligência.

Além do dinheiro recolhido no local, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares e dois veículos. Um dos automóveis, uma BMW, era utilizado pelo ex-presidente do Rioprevidência, Deivis Marcon Antunes, embora estivesse registrado em nome de uma empresa pertencente a terceiros.

De acordo com registros analisados pela Polícia Federal, houve uma tentativa de transferência de propriedade do veículo três dias após o início da primeira fase da operação, o que passou a integrar o conjunto de elementos sob apuração.

Imagens do dinheiro sendo jogado pela janela foram registradas em vídeo que começou a circular nas redes sociais.

Ordens judiciais e prisões

As medidas de busca e apreensão foram determinadas pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, com base em indícios de ocultação de provas e obstrução das investigações. No dia 3 de fevereiro, Deivis Marcon Antunes foi preso por agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal no município de Itatiaia (RJ), no momento em que retornava do exterior.

As investigações seguem em andamento para a identificação de responsabilidades por crimes contra o sistema financeiro nacional.

Operação Barco de Papel

A Operação Barco de Papel foi deflagrada pela Polícia Federal para apurar suspeitas de irregularidades em operações financeiras realizadas pelo Rioprevidência, fundo de previdência dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, envolvendo a compra de letras financeiras emitidas pelo Banco Master, instituição posteriormente liquidada pelo Banco Central.

A investigação analisa transações que resultaram na aplicação de aproximadamente R$ 970 milhões entre novembro de 2023 e julho de 2024, além da possível prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, como gestão fraudulenta, desvio de recursos e ocultação de bens.

A atual fase da operação busca localizar valores e patrimônios que teriam sido retirados do endereço do investigado principal durante a etapa anterior, realizada em 23 de janeiro, ampliando o mapeamento do fluxo financeiro sob apuração judicial.

