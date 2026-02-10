Diário do Nordeste
Gêmeos de 6 anos escapam ilesos após soltarem freio de mão e carro cair em ribanceira no PR

Veículo caiu em propriedade rural de Francisco Beltrão após crianças soltarem o freio de mão.

Redação producaodiario@svm.com.br
País
Foto do momento em que gêmeos de 6 anos saltam de um veículo em movimento em uma propriedade rural.
Legenda: As imagens capturadas em 17 de janeiro por câmeras de segurança registraram o momento em que o carro despenca.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Irmãos gêmeos de 6 anos escaparam sem ferimentos após um carro descer um declive e cair em uma ribanceira, em uma propriedade rural de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O caso aconteceu no dia 17 de fevereiro e foi registrado por câmeras de segurança, que passou a circular nas redes sociais.

Segundo a família, o pai das crianças, Willian Furlan, havia se afastado por alguns instantes para ler bulas de produtos agrícolas em um galpão, enquanto os filhos permaneciam no carro ouvindo música. Durante uma brincadeira, um dos meninos, Joaquim, soltou o freio de mão e colocou o veículo em ponto morto.

Sem controle, o automóvel começou a se mover em direção ao barranco. Ao perceberem o deslocamento, os irmãos saíram do carro ainda em movimento. Um deles tentou segurar o veículo com as mãos, instantes antes de o automóvel capotar.

As imagens mostram o pai correndo até o local após ouvir os gritos das crianças. Ao encontrá-las fora de perigo, ele as abraçou. O carro não possuía seguro e teve perda total, mas não houve registro de feridos.

A família informou que as imagens estão sendo usadas por terceiros para aplicar golpes na internet, por meio de falsas campanhas de arrecadação. Willian Furlan afirmou que não está promovendo vaquinhas virtuais nem solicitando doações para cobrir os prejuízos do veículo.

