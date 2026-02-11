Quem era Vanessa Lara, estudante de psicologia de BH cuja morte gerou comoção

A morte da estudante de psicologia Vanessa Lara de Oliveira Silva, de 23 anos, provocou forte comoção entre colegas, professores e moradores de Pará de Minas e da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Aluna do 7º período na Faculdade de Pará de Minas (Fapam), ela foi encontrada morta na terça-feira (10), em uma pista de caminhada em Juatuba.

Vanessa conciliava a rotina de estudos com o estágio e fazia diariamente o trajeto entre Pará de Minas e Juatuba utilizando transporte coletivo. Colegas a descrevem como focada na formação acadêmica.

O coordenador do curso de psicologia, Éser Pacheco, disse ao g1 que a jovem mantinha uma postura responsável e tinha planos bem definidos para o futuro profissional, especialmente na área de recursos humanos.

Recentemente, a turma havia participado de uma aula que abordava temas como feminicídio e violência na sociedade contemporânea. Diante do impacto da perda, a instituição optou por suspender temporariamente as atividades da classe.

A professora Marina Saraiva, que acompanhou Vanessa ao longo de um semestre e supervisionou seu estágio no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPS-IJ), relembrou o comprometimento da aluna com as atividades desenvolvidas com crianças e adolescentes em tratamento. Segundo ela, a notícia abalou profundamente colegas e profissionais do serviço. "Está todo mundo chocado”, afirmou.

Tranquila e meiga

Marina também ressaltou as características pessoais da estudante, frequentemente descrita como uma jovem “boazinha demais, tranquila e meiga”, sempre discreta e respeitosa no convívio diário. Emocionada, lamentou a interrupção precoce dos planos da aluna. “A gente vê uma menina ter a vida interrompida assim, com tantos sonhos e planos. É realmente chocante”, declarou.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado com sinais de violência, com apoio de drone nas buscas. Vanessa havia desaparecido na segunda-feira (9), após participar de um processo seletivo.

A PM identificou como suspeito Ítalo Jeferson da Silva, de 43 anos. Segundo familiares, ele teria telefonado confessando o crime e afirmado que estava na capital mineira. Até o momento, ele segue foragido.

O sepultamento de Vanessa ocorreu nesta quarta-feira (11), sob forte comoção de familiares, amigos e membros da comunidade acadêmica.