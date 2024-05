Rodoviárias de Fortaleza ofertam 286 viagens extras para o Dia das Mães; veja cidades mais buscadas

Os Terminais Rodoviários de Fortaleza devem registrar um aumento de 27% do número de passageiros, entre a próxima sexta (10) e segunda-feira (13), devido ao Dia das Mães. Para atender a demanda de embarque e de desembarque, as empresas de transporte disponibilizarão cerca de 286 viagens extras no período.

A Coordenadoria de Transporte da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) detalhou que, somados os trajetos adicionais e os já realizados normalmente, 1.498 viagens devem ser realizadas entre os quatro dias.

Segundo o gerente da Socicam — empresa responsável por administrar os terminais da Capital —, Newton Fialho, esta sexta-feira deve ser o dia com maior fluxo de passageiros, com cerca de 7.528 usuários.

Os municípios cearenses de Sobral, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Canindé e Quixadá são os mais procurados pelos consumidores no período. Já os destinos fora do Estado, as cidades de Natal (DN), Teresina (PI), Recife (PE), João Pessoa (PB) e Parnaíba (PI) são as mais requisitadas.

Para garantir a passagem, é aconselhável que o passageiro adquira o bilhete com antecedência. Também é importante chegar ao terminal rodoviário com cerca de 1 horas antes do embarque; checar se as bagagens estão devidamente identificadas com nome e telefone e endereço e se está portando a documentação necessária; por fim, dirigir-se ao embarque com 30 minutos de antecedência.