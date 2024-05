Centro Fashion espera aumentar em 12% venda do Dia das Mães

Segundo informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Dia das Mães deverá movimentar em torno de R$ 13 bilhões em vendas em todo o país. Em Fortaleza, a tendência é também de fortes vendas, como se pode observar no Centro Fashion Fortaleza, cujas mais de 4 mil lojas e boxes incrementaram as vendas dos setores de vestuário, calçados e acessórios.

Com a campanha "Ser mãe é ter estilo", o Centro Fashion e seus lojistas estão empenhados em promover a diversidade de produtos e oferecer preços acessíveis para os clientes interessados em presentes de moda.

Charles Santiago, superintendente do Centro Fashion, compartilha o otimismo dos lojistas sobre as vendas do Dia das Mães, que será celebrado no próximo domingo, 12.

"Em Fortaleza, percebemos uma tendência ascendente nas vendas para o Dia das Mães, uma das datas mais significativas do varejo. Esperamos um aumento de 12% nas vendas. Este crescimento não só reflete o pico tradicional de consumo, mas também o forte apelo do segmento em que o Centro Fashion se sobressai. A autonomia dos lojistas para realizar promoções agrega ainda mais valor ao nosso centro comercial como destino ideal para encontrar o presente perfeito para as mães", destaca Santiago.

Marcos Venício, gerente de marketing, acrescenta: "Nosso objetivo é atender cada vez melhor as necessidades dos consumidores, tanto no atacado quanto no varejo. A vasta gama de produtos, que inclui itens variados a preços competitivos, alta qualidade e múltiplas opções de compra, é fundamental para alcançarmos essa meta. Já observamos um aumento de 20% no fluxo de pessoas em comparação com o mesmo período do ano anterior."

O Centro Fashion Fortaleza abre de terça a sábado, das 9h às 19h.