Hoje, a festa é da Indústria, mas a Agropecuária irá em peso

Hoje, às 19 horas, no La Maison Dunas, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), celebrará o Dia da Indústria com um evento solene que homenageará sete titãs dos setores industrial e agroindustrial do Ceará.

Os empresários Cristiano Peixoto Maia (Grupo Samaria), Aline Telles Chaves (Grupo Telles) e Roberto Pessoa (Emape Avícola) receberão a Medalha do Mérito Industrial Fiec 2023; Mário Alencar Araripe (Casa dos Ventos), Lourival Assunção Tavares (Grupo Tavares) e Deusmar Queirós (Pague Menos) serão agraciados com a Medalha do Mérito Industrial Fiec 2024; e Ricardo Steinbruch ( Grupo Vicunha) receberá a Medalha do Mérito Industrial 2024 que lhe foi conferida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e sua diretoria receberão os quase 1 mil convidados para a cerimônia.

Será uma festa para a comunidade industrial, mas haverá uma invasão de agropecuaristas que, entusiasmados pela premiação de um dos seus mais destacados empresários – Cristiano Maia – comparecerão em peso à solenidade, que será presidida pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas. O próprio presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira, puxará o cordão dos que, pessoalmente, abraçarão um dos ícones da agropecuária cearense.

A seguir, um ligeiro perfil dos homenageados de hoje:

CRISTIANO MAIA, O MULTIEMPRESÁRIO

Cristiano Maia é dono do Grupo Samaria, um conglomerado de empresas com forte atuação na agricultura, na pecuária, na agroindústria e na indústria nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

Cearense de Jaguaribara, de origem humildade, tendo enfrentado e vencido o drama de algumas secas, ele se vestiu de coragem e, tirando proveito da inteligência que Deus lhe deu, graduou-se em engenharia. Hoje, sua Construtora Samaria – filiada ao Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará – é uma das maiores do setor neste estado, tendo um invejável portfólio de obras realizadas para o governo, a maioria das quais de abertura de novas rodovias e de manutenção das existentes.

A Samaria Camarões, outra de suas empresas, é a maior criadora e comercializadora brasileira de camarões, abastecendo as principais redes de restaurantes do país. A Fazenda Potiporã, no município potiguar de Pendências, tem quase 2 mil hectares, dos quais 1,2 mil hectares estão ocupados por viveiros onde os camarões são criados e onde há, também em operação, uma usina de geração de energia solar fotovoltaica com capacidade instalada de 3 MW, e o maior laboratório nacional de análises da carcinicultura.

No Ceará e em Pernambuco, a Samaria Rações de Cristiano Maia tem modernas fábricas de ração para animais, incluindo cães, gatos, bovinos, equinos, peixes e camarões. Toda a sua produção é comercializada, principalmente, nos estados do Norte e do Nordeste do país.

Cristiano Maia tem ainda fazendas agropecuárias em municípios do Vale do Jaguaribe, onde cria e vende bois e vacas. Ele é dono, ainda, de um moderno haras em São Paulo, onde também cria e vende cavalos de alta linhagem.

No empresariado da agropecuária, da agroindústria e da indústria do Ceará, Cristiano Maia é visto e respeitado como um dos líderes da área. Suas opiniões são sempre ouvidas com atenção, principalmente as que dizem respeito às questões tributárias. Ele aguarda, com expectativa, o debate sobre os projetos-de-lei que o governo encaminhou ao Congresso Nacional para a regulamentação da Reforma Tributária.

“Por enquanto, o que os brasileiros temos hoje é um autêntico manicômio judiciário”, diz ele referindo-se ao atual modelo tributário brasileiro. Ele revela que todo os meses, entre os dias 20 e 30, ele e seus técnicos em tributação se reúnem para elaborar o calendário de recolhimento dos tributos, “uma coisa de louco que não existe nas economias desenvolvidas”.

Sobre a homenagem que receberá hoje, Cristiano Maia disse à coluna: “Estou muito feliz, pois vejo que todo o esforço que fiz, ao longo de minha vida, tem resultado em mais desenvolvimento econômico e social para o Ceará e os outros estados onde atuam minhas empresas. O reconhecimento da Fiec é muito importante para mim, e por isto transmito minha saudação ao seu grande presidente Ricardo Cavalcante”.

ALINE TELLES: A MULHER NO COMANDO

Aline Telles Chaves, presidente do Grupo Telles, Mestre em Administração pela Fundação Dom Cabral, tem mais de 25 anos de carreira dedicados ao crescimento e à inovação das sete empresas fundadas pelo pai, Everardo Telles, que atuam em diferentes setores da atividade econômica.

São elas: Naturágua, Yplastic, Santelisa Embalagens, Agropaulo, Ceará Mirim, Ypetro e iPark Complexo Turístico.

Inovação, empreendedorismo e compromisso socioambiental são características que definem o Grupo Telles. Cinco gerações marcam a história da mais antiga empresa em atividade no Brasil, nas mãos de uma mesma família.

Tudo começou em 1843 com a vinda do português Dario Telles de Menezes para o Brasil, que trouxe consigo um alambique de cerâmica com o qual, já instalado na cidade de Maranguape, na fazenda Ypióca, iniciou a produção de aguardente de cana de açúcar no ano de 1846.

De 1895 em diante, a segunda geração da família liderada por Dario Borges Telles assume o controle e moderniza o processo de produção. E assim como seu pai, nomeia seu filho mais velho, Paulo Campos Telles, como seu sucessor.

Foi Paulo Campos, em 1924, o grande responsável por empreender uma série de inovações no processo produtivo da aguardente. Sua missão obteve êxito e reconhecimento internacional, pois foi na sua gestão, em 1968, que a empresa realizou sua primeira exportação de aguardente de cana de açúcar do Brasil para a Alemanha.

São méritos seus também o engarrafamento da bebida em litros e o uso de dosador (conta-gotas), assim como o envelhecimento em tonéis de bálsamo. Sempre a frente do seu tempo, Paulo Campos inovou mais uma vez ao imprimir sua marca na adoção de mecanismos de marketing para divulgar a bebida genuinamente nacional no exterior.

Como filho primogênito e quarta geração da família, Everardo Telles consolidou o legado deixado por seu pai. Foi ele que, da década de 1970 em diante, iniciou o maior período de expansão e diversificação dos negócios. Sob seu comando, o Grupo cresceu em produção, além de ter ampliado seu raio de atuação para sete diferentes áreas: água mineral, etanol, pecuária, agricultura, medicamentos, embalagens de papelão e entretenimento.

Com sede em Messejana, o uso de tecnologia de ponta e a busca pela qualidade em produtos e serviços são fatores que norteiam os negócios do Grupo Telles nos mais diversos segmentos.

Em agosto de 2012, Everardo Telles passou o comando do negócio de bebida alcoólica para uma multinacional líder mundial na produção de bebidas alcoólicas premium.

Uma nova época iniciou-se para o Grupo que, além dos produtos já citados, empreendeu novos negócios investindo em pesquisas nas áreas de defensivos agrícolas, probióticos, entre outros.

ROBERTO PESSOA, UM JOVEM AVICULTOR DE 81 ANOS

Roberto Soares de Pessoa é, provavelmente, o mais admirado líder da avicultura do Ceará e do Nordeste. Foi sob seu comando que a Associação Cearense de Avicultura alcançou a relevância que tem hoje, destacando-se, por meio de sua presença, nos congressos brasileiros latino-americanos.

Nascido vocacionado para a política, elegeu-se deputado estadual em 1990, obtendo a terceira maior votação no estado. Quatro anos depois, elegeu-se à Câmara dos Deputados, reelegendo-se em 1998 e 2002.

Em 2004, trocou a Câmara dos Deputados, em Brasília, pela Prefeitura de Maracanaú, cuja população o reelegeu em 2008 e em 2020.

Roberto Pessoa tem granja avícola – a Emape – no município de Tianguá, na divisa do Ceará com o Piauí, onde produz e comercializa ovos para todo o Ceará e para o Piauí e Maranhão.

Seus colegas avicultores falam muito bem de Roberto Pessoa. Por exemplo: Marden Alencar Vasconcelos, sócio e diretor da Tijuca Alimentos, sempre repete que, graças ao trabalho pessoal de Roberto Pessoa, “como empresário do setor e como político, a avicultura cearense ocupa hoje lugar de destaque na economia nordestina”.

MÁRIO ARARIPE, O HOMEM DOS BONS VENTOS

Engenheiro formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), do qual seleciona para a sua empresa, anualmente, os melhores e mais brilhantes engenheiros graduados, Mário Alencar Araripe é o fundador e mentor da Casa dos Ventos, maior referência do país em energias renováveis.

Ele criou a Casa dos Ventos em 2007 como uma desenvolvedora de projetos de energia eólica. Hoje, 17 anos depois, sua empresa é a líder desse mercado, atuando de forma integrada em todos os segmentos da energia renovável: desenvolvimento, geração, operação e manutenção, comercialização e plataforma de soluções customizadas para acelerar a jornada da descarbonização de empresas de diferentes setores da economia brasileira.

Cearense do Crato, Mário Araripe e sua empresa cresceram tanto que gigantes multinacionais manifestaram interesse em associar-se aos seus projetos. E a francesa Total Energies tornou-se sócia da Casa dos Ventos, comprando por R$ 3 bilhões o equivalente a 34% do capital da empresa de Araripe.

A chegada da Total ampliou os objetivos da Casa dos Ventos, que agora foca, também, na produção do Hidrogênio Verde e na geração de energia solar.

“A homenagem que a Fiec prestará hoje a Mário Araripe é justa, merecida e oportuna”, como disse à coluna o industrial Fernado Cirino, ex-presidente da Fiec, que também atua na área das energias renováveis.

LOURIVAL TAVARES E A CERÂMICA SUSTENTÁVEL

Outro homenageado de hoje pela Fiec, no Dia da Indústria, é o empresário Lourival Assunção Tavares, um apaixonado por todos os assuntos que dizem respeito à sustentabilidade.

Ele é o presidente do Grupo Tavares e da Cerâmica Assunção, cujo foco é a fabricação sustentável de cerâmicas vermelhas. Sua empresa tem um portfólio diversificado de produtos, cuja produção é obediente a padrões que envolvem desde a defesa do meio ambiente até a redução dos resíduos em obras.

Tavares e sua empresa já conquistaram dois troféus outorgados pelo Instituto Chico Mendes, o que reforça o seu compromisso com as boas questões do meio ambiente.

Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, fala com entusiasmo de Lourival Tavares, considerando- um empresário comprometido com o futuro sustentável do planeta. “E a prova disto são suas empresas, cujas atividades estão visível e constantemente alinhadas com os princípios ESG” (ambiental, social e governança, na sigla em inglês).

DEUSMAR QUEIRÓS É O SUCESSO DO OTIMISMO

Não adianta ser otimista. Tem de parecer otimista. E mais: tem de praticá-lo permanentemente. Este é o caso de um dos maiores empresários cearenses – Francisco Deusmar Queirós, cearense de Amontada, na região Norte do Ceará.

Fundador do que é hoje o Grupo Pague Menos – uma gigantesca rede de farmácias com sede em Fortaleza e mais de 1.650 lojas em todos os 27 estados da Federação e no Distrito Federal, Deusmar Queirós foi o grande inovador do setor farmacêutico varejista. Suas lojas empregam 26 mil colaboradores.

De sua mente nasceu a ideia – que rapidamente prosperou por todo o país, a começar de São Paulo – de replicar no Brasil as “drogstores”, que são lojas que, além de medicamentos, vendem também cosméticos, produtos de beleza, refrigerantes, sorvetes e até telefone celular.

A ideia vingou e transformou-se em Lei. Ganharam o governo, que passou a recolher mais imposto das farmácias; o consumidor, que passou a dispor de mais produtos nas lojas farmacêuticas; e as empresas que acrescentaram mais itens de venda às suas gôndolas.

Economista graduado pela Escola de Economia da UFC, estudou nos Estados Unidos, onde aprimorou seus conhecimentos. Foi coordenador do Curso de Economia da Unifor. Sempre teve predileção pelo mercado financeiro, onde sua vida empresarial começou, desenvolveu-se e chegou ao ponto de sucesso em que está hoje.

Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL) disse à coluna que Deusmar Queirós é um dos seus três principais conselheiros. “Ele tem ideias geniais, e sempre está a orientar-me nas tomadas de decisão”, comentou Cavalcante, que emitiu uma opinião sobre a Medalha do Mérito Industrial que a Fiec concederá hoje a Deusmar Queirós:

“É o reconhecimento ao trabalho de um empresário que só tem pregado o otimismo. Deusmar é a junção do otimista com a competência, do trabalhador com a eficiência”.

UM PAULISTA COM JEITO DE CEARENSE

Ricardo Steinbruch, que receberá hoje a Medalha do Mérito Industrial concedida pela CNI, é sócio e presidente do Conselho de Administração do Grupo Vicunha, que tem fábricas têxteis em Maracanaú e em Pacajus e fazendas de produção agrícola no interior do Ceará, é um empresário moderno, que sente o faro do bom negócio, exatamente como tinha o pai, Mendel Steinbruch, e como tem o irmão, Benjamin, que lidera o Grupo CSN.

Foi Ricardo quem diversificou as atividades do grupo no Nordeste, onde, além da indústria têxtil, passou a investir na produção de frutas, com foco em manga e uva, coltada para o mercado externo.

Hoje, além da Vicunha Têxtil – com plantas no Distrito Industrial de Maracanaú e em Pacajus – o grupo tem no Ceará a Finoagro, que investe na fruticultura nos municípios cearenses de Beberibe e Quixeré, onde produz manga para exportação.

Mas Ricardo Steinbruch quer mais: ele está prestes a anunciar um novo e grande investimento no Ceará, mais precisamente em um município do Vale do Jaguaribe.

Ricardo Steinbruch também tem compromisso com o setor cultural, sendo ele patrono do Masp (Museu de Arte de São Paulo) e do Museu Reina Sofia (Rainha Sofia).