Evangelho de hoje, 5ª feira, dia 09/05/2024 (Jo 16, 16-20)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo." 'Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: 'O que significa o que ele nos está dizendo: 'Pouco tempo, e não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis de novo', e: 'Eu vou para junto do Pai'?' Diziam, pois: 'O que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer.' Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo; então disse-lhes: 'Estais discutindo entre vós porque eu disse: `Pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis'? Em verdade, em verdade vos digo: Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria.

Reflexão – A nossa tristeza também se transformará em alegria!

Jesus fazia de tudo para que Seus discípulos percebessem o grande mistério da Sua missão aqui na terra e os instruía sobre as coisas que iriam acontecer. Eles ficavam perturbados com as Suas palavras quando dizia: “pouco tempo e já não mais me vereis... pouco tempo e me vereis de novo” e, ainda não conseguiam entender o que Jesus lhes anunciava, pois não haviam recebido o Espírito Santo, que lhes seria enviado, somente quando Ele fosse para junto do Pai. Hoje nós já percebemos e comprovamos este fato, pois que, sem a manifestação do Espírito Santo, nós também permanecemos estáticos, aéreos e confusos. Nunca poderíamos entender as palavras de Jesus se o Espírito não nos tivesse sido dado. Precisamos, também, baseados nos ensinamentos de Jesus, apreender que tudo na vida passa e que a esperança e a fé em Jesus devem nos mover e sustentar quando não entendemos o porquê das coisas que nos acontecem. Nos primeiros momentos, ficamos tristes e acabrunhados, mas se tivermos sintonia com o Espírito Santo, Ele nos dará luz e, logo depois, compreenderemos o sentido de todos os acontecimentos e a nossa tristeza também se transformará em alegria. Existe um infinito de esperança que move o nosso coração quando nos apropriamos do poder do Espírito Santo. Só Ele tem a capacidade de nos convencer de que nada do que passarmos aqui na terra, nos será em vão para a conquista do reino dos céus. Não tenhamos medo das coisas que não acontecem de acordo com o nosso planejamento. O Pai não quer que se perca ninguém e tudo Ele fará para que sejamos salvos. Precisamos acolher a Palavra de Jesus com fé e esperança, certos de que a tristeza de hoje, colocada nas Mãos do Pai, transformar-se-á em alegria, amanhã – Você tem medo do amanhã? – De que você gosta mais: alegrar-se ou fazer a alegria de alguém? – Você tem o coração aberto para acolher a manifestação do Espírito de Deus? – Você consegue ter paciência no meio da tribulação e esperar o bom que virá?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO