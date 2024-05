Aérea da Polônia terá 3 aviões E2 da Embraer em sua frota

Em mensagem a esta coluna, a Embraer informa: a LOT Polish Airlines adicionará o E195-E2 da Embraer à sua frota, com o objetivo de aumentar a flexibilidade operacional e dar suporte à expansão de sua malha.

A companhia aérea da Polônia arrendará três novos E2 da Azorra, reafirmando o seu compromisso com o crescimento sustentável ao integrar jatos 25% mais eficientes à sua frota. A primeira aeronave chegará no final de julho deste ano, com todas as entregas concluídas até outubro.

A LOT necessita de uma solução flexível para atender às suas demandas de capacidade e acompanhar o crescimento de sua malha aérea. O E2 proporciona uma transição suave, de apenas alguns dias, para as tripulações dos E-Jets de primeira geração da LOT, além de oferecer uma cabine espaçosa e confortável para os passageiros, projetada para oferecer uma experiência de viagem incomparável, sem assentos do meio. Os novos E2 também acrescentam flexibilidade, complementando as aeronaves narrow body de maior porte da companhia com custo por assento similar.

“Temos o prazer de anunciar o leasing de três jatos E195-E2 de última geração da Azorra, à medida em que olhamos para o nosso futuro com um aceno ao nosso passado pioneiro. Essa aquisição estratégica em nossa frota não marca apenas o nosso compromisso contínuo com a aviação sustentável, mas também celebra nossa parceria com a Embraer desde o lançamento do primeiro E-Jet, em 2004. Estamos preparados para melhorar nossa malha, introduzindo frequências adicionais para destinos selecionados, à eficiência excepcional e ao conforto que podemos oferecer aos passageiros com esse jato”, disse Michał Fijoł, CEO da LOT Polish Airlines.

John Evans, CEO e fundador da Azorra, afirmou: “Como cliente da Azorra, estamos orgulhosos em apoiar a LOT no seu crescimento estratégico e na operação de uma das frotas mais jovens da Europa. Esses novos E195-E2 oferecem benefícios concretos para a LOT, como a redução no consumo de combustível, nas emissões de carbono e nos custos operacionais, com mais conforto para os passageiros. Agradecemos à Embraer e à Pratt & Whitney pela parceria contínua, à medida que continuamos a expandir a base de clientes do E2”.

“A LOT é uma companhia aérea pioneira e o cliente de lançamento global dos E-Jets. Embora 90 companhias aéreas tenham operado a aeronave desde então, a primeira é sempre especial. A entrada da LOT na família E2 é um momento importante para a Embraer. Estamos comemorando os primeiros E2 da LOT e o 20º aniversário do programa E-Jet. Também celebramos nosso relacionamento de 25 anos com a companhia aérea da Polônia, iniciado com a entrega de um ERJ145 em 1999. Esperamos continuar nossa parceria com a LOT, incluindo novas oportunidades para o E2 – o jato com maior eficiência de combustível, mais silencioso e com menor custo operacional do segmento small narrow body”, destacou Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial.

A companhia aérea vai configurar o E195-E2, com capacidade para até 146 passageiros, em um confortável layout de classe única com 136 assentos.

A LOT foi a primeira operadora E-Jet, em 2004. O primeiro voo ocorreu em 17 de março de 2004 e foi realizado por um E170 partindo de Varsóvia, capital da Polônia, para Viena, na Áustria. O voo de 85 minutos e 520 km marcou o início do grande sucesso da família de aeronaves da Embraer: o 1.800º E-Jet do programa, um E190-E2, foi entregue recentemente para um cliente no Oriente Médio.

A LOT conta atualmente com uma frota de 43 E-Jets, o que a torna uma das maiores operadoras do jato na Europa. A frota de E-Jets da LOT já voou 850 milhões de quilômetros, com 1,4 milhão de horas de voo, e transportando mais de 60 milhões de passageiros – quase o dobro da população da Polônia.