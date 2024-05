Carteira de pedidos da Embraer chegou a US$ 21 bi no 1º trimestre

Terceira maior fabricante de aviões do mundo, a Embraer publicou nesta terça-feira, dia 7, seu balanço financeiro relativo ao primeiro trimestre deste ano de 2024. Segundo o balanço, as estimativas para 2024 estão reiteradas:

Entrega de 72 a 80 aeronaves da Aviação Comercial, ou seja, aviões de passageiros, e entregas de 125 a 135 aeronaves da Aviação Executiva, isto é, os chamados jatinhos;

Receita total da empresa entre US$ 6 bilhões e US$ 6,4 bilhões, margem EBIT ajustada entre 6,5% e 7,5% e fluxo de caixa livre ajustado de US$ 220 milhões ou maior para o ano.

No primeiro trimestre deste ano, ou seja, em janeiro, fevereiro e março, a Embraer entregou 25 jatos, dos quais 18 jatos executivos (11 leves e 7 médios) e 7 jatos comerciais - um aumento de mais de 67% em comparação com as 15 aeronaves entregues no primeiro trimestre de 2023.

A carteira total de pedidos alcançou US$ 21,1 bilhões no primeiro trimestre deste ano - o maior nível dos últimos 7 anos. A da Aviação Comercial registrou um aumento de US$ 2,3 bilhões (+26% em relação ao trimestre anterior).

As receitas totalizaram R$ 4,5 bilhões no trimestre, ou seja, um aumento de 19% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A receita da Aviação Executiva destacou-se com um crescimento de 2,6 vezes ano sobre ano - a maior receita em número de entregas do primeiro trimestre dos últimos 8 anos.

O EBIT ajustado alcançou R$ 33,8 milhões com uma margem de +0,8% no primeiro trimestre de 2024 (-4,4% no 1T23).

O fluxo de caixa livre ajustado sem Eve no 1T24 foi negativo em R$ 1,7 bilhão devido à preparação para um número maior de entregas nos próximos trimestres.

Gestão de passivos com redução adicional de R$ 938 milhões na dívida bruta sem Eve durante o trimestre.