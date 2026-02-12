Quem era Thales Machado, secretário que matou os dois filhos a tiros em Goiás

Thales Machado, secretário de governo que matou os dois filhos a tiros nesta quinta-feira (12), era genro do prefeito de Itumbiara (GO), Dione Araújo. Após atirar nas vítimas, de 8 e 12 anos, Thales tirou a própria vida, informou a Polícia Militar de Goiás.

Thales havia assumido o cargo na prefeitura por indicação do sogro. Segundo informações da imprensa local, o prefeito Dione Araújo teria passado mal ao ser avisado sobre o assassinato dos netos.

Antes de atirar contra os filhos, Thales Machado fez uma publicação em que pedia desculpas pela atitude. O conteúdo da mensagem sugeria que o fim do relacionamento dele com a mulher, mãe das vítimas, teria sido a motivação do crime.

O secretário também publicou fotos ao lado dos filhos, com uma declaração às crianças. "Que Deus abençoe sempre, meus filhos... Papai ama muito", escreveu ele na publicação.

Os corpos do pai e do filho mais velho foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML).

Governador lamenta o caso

O governador do estado, Ronaldo Caiado (PSD), amigo do prefeito Dione Araújo, lamentou o caso. Nas redes sociais, ele prestou solidariedade à família e afirmou ter suspendido a agenda para comparecer ao município de Itumbiara, onde ocorreu o crime.

"A notícia de violência dentro de um lar, sobretudo quando crianças são vítimas, atinge em cheio a família e coloca todo o nosso Estado de luto. Neste momento de extrema dor, me solidarizo com os familiares, amigos e com toda a comunidade itumbiarense. Em especial, abraço fraterno ao meu amigo, o prefeito Dione Araújo", escreveu o governador.