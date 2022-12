Renato Aragão comemora recuperação após AIT: 'Didi tá on'

O humorista cearense Renato Aragão, comemorou a recuperação nesta terça-feira (13), dias após receber alta hospitalar. Mais conhecido por dar vida ao 'Didi', ele ficou internado após sofrer um acidente isquêmico transitório (AIT).

"Didi tá on", escreveu o humorista na legenda de uma foto em que pousa com roupas coloridas e boné. Nos comentários, os fãs comemoraram a saúde de Renato.

"Lindo Didi, que bom que está bem", disse uma admiradora. "Tá bonito", elogiou outro. "Te amo, Didi, sempre fará parte da nossa infância", declarou uma fã.

Nascido em Sobral, Renato Aragão participou de grandes produções do entretenimento, como "Os Trapalhões", "A Turma do Didi" e "Aventuras do Didi".

Internação

Renato Aragão, de 87 anos, foi internado na última quarta-feira (7) no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Ele foi levado à unidade de saúde após se sentir mal e foi detectado que tinha sofrido um Acidente Isquêmico Trânsitório (AIT).

O humorista recebeu alta na sexta-feira (9), após ficar sob vigilância neurológica. O humorista publicou no Instagram um vídeo do momento em que foi recepcionado pela família e sua cadela de estimação em casa. Ele também aproveitou para agradecer o apoio dos fãs.

O AIT se configura como uma alteração na função do cérebro, com um bloqueio temporário de fornecimento de sangue para o cérebro. O ataque isquêmico transitório é diferente dos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, por não deixar nenhuma lesão cerebral.